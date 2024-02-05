Притулок "Сіріус" запрошує на "Adopt Me Days" 10-11 лютого на ВДНГ

10 та 11 лютого в четвертому павільйоні "Експоцентру України" (ВДНГ) з 13:00 до 19:00 відбудеться фестиваль "Adopt Me Days", де кожен охочий зможе забрати додому безпритульну тварину.

AdoptMe Days – це більше, ніж просто зустріч з тваринами. Це об'єднання притулків для тварин Київської області з однією метою – знайти кожному чотирилапому свій дім і зробити світ кращим.

Організатори обіцяють, що це буде незабутня подія, адже вусаті приготували багацько сюрпризів. Готуйте свої серденька та записуйте ці дати в календар.

Коли: 10-11 лютого (сб-нд), 13:00-19:00

Де: ВДНГ (4 павільйон)

Скільки: Вхід вільний

Організатори події: Гостомельський притулок для тварин

Ми точно знаємо, що в Сіріусі можна знайти свою пухнасту половинку – https://dogcat.com.ua/adoption

До зустрічі на AdoptMe Days!