Синоптики прогнозируют до +16 градусов: в каких регионах будет теплее всего (карта)

В Украине похолодает 8-9 февраля, однако уже с 10-14 числа ожидается существенное потепление до +10-16 градусов. В среду 7 февраля в большинстве областей будет ветреная погода, рассказали синоптики.

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В Украину в среду 7 февраля придет потепление. Температура воздуха прогреется почти до 16 градусов тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре в Facebook.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью в северных и восточных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем на западе и севере пройдут дожди, на остальной территории — без осадков. Также ночью и утром на северо-востоке Украины местами возможно налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололедица.

Синоптики прогнозируют юго-западный, западный ветер, 7-12 метров в секунду, во всех областях, кроме юга и юго-востока, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, а на высокогорье Карпат — 25-30 метров в секунду.

Температура ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, днем от 7 до 12 градусов тепла, а на юге до 16 градусов, зато в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем от 2 до 7 тепла.

Прогноз погоды на 7 февраля

Синоптик Наталья Диденко заявила, что 7 февраля будет очень тепло.

"Ожидается в течение дня +6…+12 градусов, на юге и юго-западе +10…+16 градусов!" — сказала она.

По ее словам, из-за атмосферного фронта в западных и северных областях пройдут небольшие дожди, вечером возможно с мокрым снегом. Кроме этого, ночью на востоке есть вероятность незначительных осадков. Зато будет преобладать юго-западный и западный ветер, 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.

Она отметила, что в течение 8-9 февраля ожидается похолодание, однако уже 10-14 февраля придет существенное потепление до 10-16 градусов, однако на крайнем севере Украины будет ниже 10 градусов тепла.

Прогноз погоды

Прогноз погоды в Киеве и области

По прогнозу Укргидрометцентра, 7 февраля в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Будет преобладать юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, днем от 7 до 12 градусов, в Киеве ночью ожидается 3-5 градусов тепла, днем 8-10.

Кроме этого, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

"7 февраля порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности", — говорится в сообщении.

Наталья Диденко отметила, что в Киев придет потепление до 7-9 градусов, однако будет облачно, ветрено и с небольшим дождем.

Напомним, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в феврале маловероятны сильные морозы, однако иногда температура воздуха будет заметно опускаться.