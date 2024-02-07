Убийство рома на Закарпатье: родственники погибшего митингуют под зданием суда (фото, видео)

По данным журналиста Виталия Глаголы, протестующие требуют справедливого решения в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве во время выборов "барона" в "таборе".

Related video

В среду, 7 февраля, под зданием Виноградовского районного суда Закарпатской области прошел митинг родственников и неравнодушных односельчане убитого рома. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

В публикации говорится, что митингующие ожидают справедливого решения Виноградовского суда. По данным журналиста, дело об убийстве во время выборов нового "барона" в "таборе" будет рассматривать судья Трагнюк В.Р.

Автор сообщения также опубликовал кадры с места событий. На видео можно увидеть молодых людей, держащих плакат с надписью: "Коррупция приведет к самосуду". Голос за кадром отмечает, что люди митингуют, чтобы суд не отменил подозрение.

Митинг под Виноградовским судом

Убийство Закарпатье: что известно

В Полиции Закарпатской области 27 ноября сообщили, что в селе Подвиноградов Береговского района на одной из улиц произошла драка, в ходе которой погиб человек. По данным правоохранителей, 34-летний местный житель нанес телесные повреждения металлическим предметом по голове 40-летнему гражданину.

Виталий Глагола уточнил что событие произошло во время выборов "барона" в Подвиноградове. Он также обнародовал соответствующе видео.

На Закарпатье произашло убийство рома

Позже, 25 января, журналист сообщил, что суд отпустил из-под стражи подозреваемых в убийстве человека на выборах "барона". Местные ромы выступили против такого решения суда и устроили в селе Подвиноградов митинг.

Подозреваемого в убийстве отпустили

Напомним, 1 сентября СМИ также сообщали, что правоохранительные органы расследуют загадочное убийство 49-летнего Василия Стецо, сотрудника Ужгородского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) в Закарпатской области.