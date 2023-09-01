"Мог стать жертвой призывника": семья погибшего военкома на Закарпатье озвучила версию убийства

По данным СМИ, в прокуратуре рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе конфликт из-за взятки за "белый билет". Родные отмечают, что погибший не был "вершителем судеб" военнообязанных.

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Правоохранительные органы расследует загадочное убийство 49-летнего Василия Стецо, сотрудника Ужгородского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) в Закарпатской области. Среди версий — убийство призывником. Об этом 1 сентября сообщает издание "Страна" со ссылкой на свои источники.

Стецо был детским футбольным тренером в Перечине и игроком ФК "Закарпатье" до начала войны, сообщают журналисты.

Недавно его обнаружили с тяжелыми травмами возле военного полигона, и он скончался на пути в больницу. Полиция начала расследование по статье "умышленное убийство".

По информации из областной прокуратуры, рассматриваются разные версии происшедшего. Одна из них связана с возможным конфликтом между Стецо и одним из призывников, который мог передать взятку в обмен на "белый билет", но конфликт обернулся фатальным насилием. Другая версия предполагает, что Стецо мог стать жертвой из-за знания слишком многих деталей о коррупции в военкомате.

Семья погибшего отрицает обвинения во взяточничестве и верит, что он мог стать жертвой призывника, не согласившегося с условиями для избежания службы в армии.

Знакомые Стецо описывают его как доброго и хорошего человека, и многие считают, что он был просто исполняющим свою работу сотрудником военкомата, а не вершителем судеб военнослужащих. Некоторые также не исключают версию мести со стороны призывников или их родственников, которые могли быть отправлены на фронт, отмечает издание.

Убийство военкома на Закарпатье — что известно

22 августа стало известно правоохранители расследуют вероятное убийство военного, которого нашли вблизи полигона под Ужгородом. Родные погибшего заявили, что военный имел травму головы и попал в больницу уже без сознания. Причину смерти будет известна после результатов судмедэкспертизы.

Напомним, 29 июля в Белоцерковском районе Киевской области неизвестные избили военкома из-за того, что им показалось, что он разносит повестки.