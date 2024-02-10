Сотрудники ТЦК провели беседу с жителями Космача, где напали на женщину с ребенком (видео)

Замглавы областного ТЦК и СП Ивано-Франковской области Роман Бондар, в регионе с начала полномасштабного вторжения России мобилизовали примерно 2% от населения.

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Сотрудники областного ТЦК и СП провели беседу с жителями Космача Ивано-Франковской области, где 6 февраля напали на женщину с ребенком. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам журналистов, на встречу пришли преимущественно женщины. Они уверяли, что мужчины не прячутся "у них под юбками". Конструктивного диалога не получилось. Собравшиеся часто перебивали друг друга. Многие говорили, что воевать должны депутаты или говорили, что на войну отправляют мужчин преимущественно из западных областей Украины. Издание пишет, что встреча продолжалась примерно три часа.

Как рассказал заместитель главы областного ТЦК и СП Ивано-Франковской области Роман Бондар, в регионе с начала полномасштабного вторжения России мобилизовали примерно 2% от населения.

"У нас часто муссируется, что воюет только запад Украины. Уважаемая община, на самом деле — это совсем не так. А если мы говорим о вашей общине, то это совсем не так", — сказал он.

По словам Боднара, Космачской территориальной общины мобилизовали всего 1% от населения. Из них 8 – это внутренне перемещенные лила. В этой общине меньше всего мобилизованных на единицу населения в области.

Он также рассказал журналистам, что 5 февраля, за день до инцидента, в Космаче сотрудники ТЦК вручали в селе повестки. Все происходило согласно действующему законодательству. Мобилизационные мероприятия продолжатся, несмотря на произошедшее.

Как рассказал председатель Космачской территориальной общины Дмитрий Мохначук, войны более 120 жителей общины пошли воевать. Сейчас защищают страну 43 человека из Космача и 15 из других сел общины.

По его словам, община выступает за победу и не против мобилизации, однако она должна быть справедливой.

В Космаче сотрудники ТЦК встретились с местными жителями

Журналисты отметили, что полицейские 7 февраля возбудили уголовное дело из-за избиения двух женщин и ребенка в Космаче.

"Полиция Ивано-Франковской области работает в усиленном режиме несения службы на постоянной основе с начала полномасштабного вторжения. В большинстве общин службу несут полицейские, офицеры общин, участковые офицеры полиции, группы реагирования патрульной полиции, выполняющие возложенные на них обязанности

Нападение на женщину в Космаче: что известно

Напомним, 7 февраля Иванна Ванджурак заявила на своей странице в Facebook, что она подверглась нападению в селе Космач, когда вместе с ребенком ехала на почту. По ее словам, местные жители утверждали, что она "наводчица военкомата". Она отметила, что люди пытались вытащить из авто, а одна из женщин ударила битой по голове ребенка.

Как позже рассказал Дмитрий Мохначук, около сотни человек перекрывали дорогу, чтобы не пропустить машины, в которых якобы должны были находиться сотрудники ТЦК.по его словам, среди протестующих было много женщин. По его словам, они собрались, так как в местной группе кто-то написал, что в поселок едут шесть машин с ТЦК. Сообщение оказалось фейковым.

Позже СМИ сообщили, что жители Космача пожаловались на женщину, которую избили. По данным журналистов, на пострадавшую написали два заявления полицию. Правоохранители зарегистрировали обращения и проводят проверку.