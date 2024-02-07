Думали, что сдает мужчин ТЦК: толпа напала на женщину и ее ребенка, есть пострадавшие (фото, видео)

Около сотни людей перекрыли дорогу в селе Космач на Ивано-Франковщине и остановили автомобиль, в котором ехала женщина с 6-летним ребенком. Граждане начали бить транспорт и пытались вытащить пострадавшую из салона через окно.

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Во вторник 6 февраля в селе Космач Ивано-Франковской области толпа граждан напала на женщину, заявив, что она "наводчица военкомата". Об этом рассказала пострадавшая Иванна Ванджурак в своем Facebook.

Инцидент произошел, когда Ванджурак вместе с 6-летней дочерью ехала на почту.

"В самом центре возле заправки меня остановила толпа разъяренных женщин, из которых некоторые лица были в большом состоянии алкогольного опьянения, у них были в руках дубинки, биты, разные железные металлические штуки", — рассказала она.

Толпа сразу начала спрашивать, кто она такая, куда едет, почему приехала в их село. Женщина объяснила и показала свой телефон, после чего ее отпустили. Когда та возвращалась уже домой, ее автомобиль снова остановили.

"Я успела запереть дверь и открыла окно, и несколько человек начали меня снова спрашивать кто я такая, что я точно не местная, потому что они меня не знают, и что я наводчица военкомата!" — пояснила Иванна Ванджурак.

По ее словам, толпа начала кричать с угрозами, что она приехала к ним в село, чтобы "сдавать их мужчин". После этого местные жители начали бить ее машину — трясти, хотели перевернуть. Кроме этого, они пытались вытащить женщину из салона авто через окно, вырывали ей волосы, забрали ключи. Кроме этого, одна из женщин сунула биту в окно и ударила по голове ребенка.

Вырванные волосы женщины

Женщину спасли две ее знакомые, она впустила их в автомобиль. Одна из них взяла ребенка на руки и начала его прикрывать собой, другая помогала вырваться из рук толпы. Инцидент длился около 15-20 минут.

"Потом они как-то открыли с моей стороны дверь и хотели меня вытащить, я даже представить не могу что бы тогда было. Но в один момент один вуйко закричал, что все сюда, это не та машина, которая нам нужна была, мы попутали", — рассказала женщина.

В результате происшествия у женщины диагностировали сотрясение мозга, а у ребенка перебит нос.

Пострадавшая девочка Пострадавшая девочка

Реакция полиции на инцидент в селе Космач

В пресс-службе полиции Ивано-Франковской области сообщили, что в результате конфликта пострадали три человека, среди которых несовершеннолетний ребенок. Их доставили в местную больницу.

"Полицейские выяснили, что жители получили ложную информацию, которая была распространена по локальным группам в социальной сети. Около сотни людей самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли столкновения, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины", — говорится в сообщении.

Правоохранители провели с жителями разъяснительные беседы, после этого люди разошлись. Зато вопрос о предоставлении правовой квалификации события будет решен после результатов экспертиз от медиков.

Напомним, 6 февраля адвокат Екатерина Онищенко сообщила, что в ТЦК и СП проводят интенсивные проверки, однако это не снижает уровень правонарушений.

Ранее сообщалось, что за уклонение от мобилизации осудили мужчину, которому якобы провели ВВК без присутствия врачей. С его слов, он столкнулся с неправомерными действиями работников ТЦК.