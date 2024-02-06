Хватают за руки и увозят в ТЦК: адвокат прокомментировала работу военкоматов

По словам юристки Екатерины Онищенко, главным нарушением со стороны работников ТЦК является лишение свободы военнообязанного, которого хотят мобилизовать принудительно.

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В настоящее время территориальные центры комплектования и социальной поддержки проводят интенсивные проверки. Однако это не снижает уровень правонарушений по отношению к мобилизованным гражданам. Об этом рассказала адвокат Екатерина Онищенко в эфире телемарафона.

Онищенко отметила, что Минобороны начало проводить проверки в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по разным регионам из-за увеличившегося числа нарушений в их работе. По словам адвоката, считается, что лишение свободы военнообязанного, которого планируют мобилизовать принудительно, является грубым нарушением.

"Самое главное нарушение, которое мы получаем как адвокаты, и неоднократно читали в СМИ – это лишение свободы человека, когда идет принудительная мобилизация в прямом смысле. Когда человека хватают за руки, забирают удостоверение, паспорта и принудительно доставляют в ТЦК. Это является грубым нарушением прав человека и гражданина", – подчеркнула Онищенко.

Она отметила, что каждый инцидент подвергается расследованию со стороны правоохранительных органов, а также проходит служебные проверки в ТЦК. Тем не менее, количество таких правонарушений не уменьшается, а скорее наоборот – продолжает расти. Онищенко подчеркнула, что часто клиенты сообщают о том, что в случаях принудительного задержания представители ТЦК выдают повестки, а если человек отказывается, его могут не отпустить, а также изымают мобильные телефоны, чтобы препятствовать вызову полиции или обращению к адвокату.

Напомним, что 3 февраля стало известно, что в Киевской области работники ТЦК заставили мужчину выйти из машины, после чего стали его избивать.

А в октябре 2023 года в Сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором неизвестный мужчина избивает задержанного в одном из отделений полиции Черновцов.

А также Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство по издевательствам в военкомате Самбора на Львовщине после обнародования в сети видео с избиением вооруженным военным мужчины в гражданской одежде.