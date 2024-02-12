Похолодание, туманы и мокрый снег: синоптик прогнозирует в Украине морозы до -15

В течение недели ожидаются колебания температуры воздуха и туманы. Осадки в виде дождя с переходом в снег возможны ближе к выходным.

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На этой неделе в Украине снова похолодает. В нескольких регионах температура воздуха упадет до -15. Где ждать самых больших минусов и какой будет погода в ближайшие дни, рассказал синоптик Игорь Кибальчич

Он прогнозирует, что в течение недели ожидаются колебания температуры воздуха, туманы и осадки в виде дождя с переходом в снег ближе к выходным.

Первая половина недели в большинстве регионов Украины будет теплой не по сезону. Особенно это касается южных и западных областей. Ближе к выходным на фоне развития арктического антициклона с северо-востока в Украину поступит морозный воздух. Поэтому уже с пятницы заметно похолодает в северных, центральных и восточных областях. К тому же все это будет сопровождать порывистый восточный ветер.

Важно

Температура до +20: в Украину идет аномальное потепление в феврале (карта)

12 февраля по всей Украине ожидается аномально теплая погода. Кое-где туманы. Днем могут быть небольшие дожди и морось. Ветер южный, 5 — 10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +6...+11 °С; в южных и западных областях ночью +7...+12 °С, днем +12...+17 °С.

13 февраля в большинстве областей Украины ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Кое-где будет туманно. Ветер переменных направлений, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С, на юге до +16 °С.

14 февраля в большинстве регионов Украины также будет дождливо. Без существенных осадков разве что в западной части страны. Снова ожидаются туманы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с; в восточных, Сумской областях и на Закарпатье переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +4...+9 °С; на юго-востоке ночью +6...+11 °С, днем +10...+15 °С; в западных областях ночью -3...+2 °С, днем +1...+6 °С.

15 февраля на западе без существенных осадков, а на остальной территории Украины будут дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег. На севере возможна слабая метель и гололедица. Ветер в западных регионах будет переменный, 3 — 8 м/с, в северных и восточных регионах 7 — 12 м/с, днем местами порывы, 15 — 17 м/с. Температура воздуха ночью на юге +2...+7 °С, на остальной части страны -3...+2 °С. Днем в западных и южных регионах +3...+8 °С, в северных и восточных областях 0...-5 °С.

16 февраля в большинстве областей, кроме западной части, будет идти снег. На юге дождь будет вперемешку со снегом. На дорогах большинства регионов будет гололедица и снежный накат. Ветер восточный, 7 — 12 м/с, на востоке, в Крыму и Приазовье днем местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в течение суток в северных, центральных и восточных областях -5...-11 °С, в западных и южных регионах -2...+3 °С, на Закарпатье до +8 °С.

17 февраля в западных областях и в Крыму пройдет небольшой снег, мокрый снег, на остальной части страны без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью в северных и восточных областях -10...-15 °С, на остальной части страны -2...-8 °С. Днем -2...-7 °С, в западной части и на крайнем юге -1...+4 °С.

18 февраля в западных, южных и центральных областях ожидается небольшой, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с, в Приазовье отдельные порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях -8...-13 °С, днем -2...-7 °С. В западных и южных областях в течение суток -3...+2 °С.

Напомним, что по данным синоптиков, в этом году февраль будет без сильных морозов, но и не очень теплым. Ожидается небольшое количество осадков.