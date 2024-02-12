Похолодання, тумани та мокрий сніг: синоптик прогнозує в Україні морози до -15

Протягом тижня очікуються коливання температури повітря та тумани. Опади у вигляді дощу з переходом у сніг можливі ближче до вихідних.

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Цього тижня в Україні знову похолодає. У кількох регіонах температура повітря впаде до -15. Де чекати найбільших мінусів і якою буде погода найближчими днями, розповів синоптик Ігор Кібальчич

Він прогнозує, що протягом тижня очікуються коливання температури повітря, тумани і опади у вигляді дощу з переходом у сніг ближче до вихідних.

Перша половина тижня у більшості регіонів України буде теплою не по сезону. Особливо це стосується південних та західних областей. Ближче до вихідних на тлі розвитку арктичного антициклону із північного сходу в Україну надійде морозне повітря. Тож вже від п'ятниці помітно похолодає у північних, центральних та східних областях. До того ж все це супроводжуватиме поривчастий східний вітер.

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12 лютого по всій Україні очікується аномально тепла погода. Подекуди тумани. Вдень можуть бути невеликі дощі та мряка. Вітер південний, 5 – 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +6…+11 °С; у південних та західних областях вночі +7…+12 °С, вдень +12…+17 °С.

13 лютого у більшості областей України очікуються дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Подекуди буде туманно. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С, на півдні до +16 °С.

14 лютого в більшості регіонів України також дощитиме. Без істотних опадів хіба що у західній частині країни. Знову очікуються тумани. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с; у східних, Сумській областях та на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +4…+9 °С; на південному сході вночі +6…+11 °С, вдень +10…+15 °С; у західних областях вночі -3…+2 °С, вдень +1…+6 °С.

15 лютого на заході без істотних опадів, а на решті території України будуть дощі, які подекуди переходитимуть у мокрий сніг. На півночі можлива слабка хуртовина і ожеледиця. Вітер у західних регіонах буде змінний, 3 – 8 м/с, у північних та східних регіонах 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі на півдні +2…+7 °С, на решті країни -3…+2 °С. Вдень у західних та південних регіонах +3…+8 °С, у північних та східних областях 0…-5 °С.

16 лютого у більшості областей, окрім західної частини, сніжитиме. На півдні дощ буде вперемішку зі снігом. На дорогах більшості регіонів буде ожеледиця і сніговий накат. Вітер східний, 7 – 12 м/с, на сході, у Криму та Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря протягом доби у північних, центральних та східних областях -5…-11 °С, у західних та південних регіонах -2…+3 °С, на Закарпатті до +8 °С.

17 лютого у західних областях та у Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг, на решті країни без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, у Криму та Приазов'ї місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі у північних та східних областях -10…-15 °С, на решті країни -2…-8 °С. Вдень -2…-7 °С, у західній частині та на крайньому півдні -1…+4 °С.

18 лютого у західних, південних і центральних областях очікується невеликий, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, у Приазов'ї окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі у північних, центральних та східних областях -8…-13 °С, вдень -2…-7 °С. У західних та південних областях протягом доби -3…+2 °С.

Нагадаємо, що за даними синоптиків, цього року лютий буде без сильних морозів, але й не дуже теплим. Очікується невелика кількість опадів.