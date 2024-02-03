Температура до +20: в Україну йде аномальне потепління в лютому (мапа)

Майже на всій території України буде спостерігатись нетипова тепла та волога погода. Подекуди температура повітря перевищить 15 градусів.

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В Україні буде аномально теплим лютий. Денна температура повітря в окремих регіонах може зростати до +20 градусів. Про це повідомляє Meteoprog.

Теплі та вологі повітряні маси в лютому сприятимуть підвищенню середньодобової температури. Вона триматиметься вище за 0 градусів у деякі дні. Проте загалом погода цього місяця буде нестійкою, відзначають синоптики.

Найвища температура очікується на півдні України. У Криму та Одеській області температура в день сягатиме до +15-20 градусів тепла в середині місяця. Трохи прохолодніше буде на півночі і сході держави — -2 до +4, що лише на 2-5 градусів вище за кліматичну норму. На заході країни очікується температура до +12…+15 градусів.

Потепління в Україні Фото: Meteoprog

Окрім підвищення температури очікується, що упродовж місяця випаде 30-70 мм опадів в цілому по країні — це відповідає нормі. Але в західних регіонах України лютий буде більш вологим від 800 до 100 мм опадів, що на 20-40% більше за статистичну норму. Опади будуть у вигляду снігу майже в усіх регіонах окрім півдня. На півдні України переважатиме дощ.

Нагадаємо, на ці вихідні в Україні прогнозують дощі зі снігом і плюсову температуру.

1 лютого синоптик розповів, якою буде погода в останній місяць зими.