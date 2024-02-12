Подозреваемый, по данным следствия, планировал покушение в течение 4 месяцев. Также он намеревался ликвидировать еще нескольких чиновников Никополя.

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На Днепропетровщине правоохранители задержали подозреваемого в убийстве заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской области.

Отмечается, что злоумышленник совершил более 20 выстрелов в потерпевшего и бросил в салон авто гранату, что привело к возгоранию автомобиля и смерти мужчины. После совершения преступления он закопал оружие в лесопосадке и скрывался в съемной квартире, где его и задержали правоохранители.

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Как рассказал начальник полиции Днепропетровской области Александр Ганжа, подозреваемый планировал свое преступление в течение 4 месяцев. Он заранее арендовал квартиру в Никополе.

"Через 3 дня после преступления мы задержали подозреваемого в убийстве заместителя городского головы. Специалисты криминалистической лаборатории изъяли оружие и отправили на экспертное исследование. Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый также вынашивал план совершения аналогичных преступлений в отношении других должностных лиц в городе Никополь", — рассказал он.

11 февраля мужчине сообщено подозрение о совершении убийства.

Напомним, что 8 февраля в Никополе застрелили заместителя городского головы города Никополь. Его тело нашли в сгоревшем автомобиле. В СМИ сообщали, что у заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева был конфликт с местной группировкой, который длился с 2017 года.