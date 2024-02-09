"Был в хорошем настроении": в Грузии мужчина застрелил 4 человек, когда ему не продал мясо дядя

В МВД рассказали, что мужчина открыл огонь на базаре. Среди погибших есть его дядя, также ранение получила двоюродная сестра стрелка.

Related video

На рынке в городе Рустави в Грузии 9 февраля произошла стрельба. Об инциденте сообщили в грузинском Министерстве внутренних дел

По данным следствия, мужчина 1988 года рождения произвел несколько выстрелов. В результате стрельбы погибли четыре человека.

Среди погибших есть дядя стрелка, который работал на этом базаре. Также пострадала двоюродная сестра преступника, ее госпитализировали.

Мужчину, открывшего огонь по людям, в том числе своим родственникам, арестовали на месте.

Фото с места событий Фото: IPN.GE

Стрельба на грузинском базаре: что говорят очевидцы

В местном СМИ передали, что среди погибших есть водитель такси. Стрелок хотел, чтобы он отвез его с места преступления.

Неназванный собеседник рассказал журналистам, что преступник открыл огонь после спора из-за мяса.

"Он был в хорошем настроении, пошел к дяде, который продавал мясо. Дай мне, сказал он, на что тот отказался, тогда он вынул оружие и выстрелил", — сказал источник.

По его словам, мужчина убил трех человек на рынке и таксиста. Последний не захотел везти преступника с рынка после инцидента.

Также в СМИ информируют, что стрелок мог иметь проблемы с психикой. Работники рынка рассказали, что он часто употреблял алкоголь.

Очевидцы говорят, что задержанный парень примерно два месяца назад работал на рынке и помогал своему дяде. Он сам имел хозяйство, а старший родственник продавал мясо.

"У парня была ферма, а убитый дядя — продавец мяса. Этот парень пил", — сказала одна из продавщиц.

Также на базаре обсуждают погибшего таксиста. По словам очевидцев, он зашел купить мяса и стал случайным участником событий. Когда раздался выстрел, он бросился помогать убитому. Тогда, как отмечается, еще одна пуля попала в него.

"Я утром увидела таксиста, он со мной поздоровался, сказал: "Поеду куплю мяса и вернусь", и тут произошла эта история", — вспомнила работница рынка.

Напомним, в Саудовской Аравии посреди пустыни строят "город будущего". Проект оценивают в триллион долларов.

Президент России Владимир Путин обвинил поляков в наступлении нацистских войск. Он заявил, что жители Польши "заигрались" и "заставили" Адольфа Гитлера начать войну с них.