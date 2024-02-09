"Був у гарному настрої": у Грузії чоловік застрелив 4 людей, коли йому не продав м'ясо дядько

У МВС розповіли, що чоловік відкрив вогонь на базарі. Серед загиблих є його дядько, також поранення отримала двоюрідна сестра стрільця.

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На ринку у місті Руставі в Грузії 9 лютого сталася стрілянина. Про інцидент повідомили у грузинському Міністерстві внутрішніх справ

За даними слідства, чоловік 1988 року народження здійснив декілька пострілів. Внаслідок стрілянини загинули четверо осіб.

Серед загиблих є дядько стрільця, який працював на цьому базарі. Також постраждала двоюрідна сестра злочинця, її госпіталізували.

Чоловіка, що відкрив вогонь по людях, в тому числі своїх родичах, арештували на місці.

Фото з місця подій Фото: IPN.GE

Стрілянина на грузинському базарі: що кажуть очевидці

У місцевому ЗМІ передали, що серед загиблих є водій таксі. Стрілець хотів, щоб він відвіз його з місця злочину.

Неназваний співрозмовник розповів журналістам, що злочинець відкрив вогонь після суперечки через м’ясо.

"Він був у гарному настрої, пішов до дядька, який продавав м’ясо. Дай мені, сказав він, на що той відмовився, тоді він вийняв зброю і вистрілив", — сказало джерело.

З його слів, чоловік вбив трьох людей на ринку та таксиста. Останній не захотів везти злочинця з базару після інциденту.

Також у ЗМІ інформують, що стрілець міг мати проблеми з психікою. Працівники ринку розповіли, що він часто вживав алкоголь.

Очевидці кажуть, що затриманий хлопець приблизно два місяці тому працював на ринку та допомагав своєму дядькові. Він сам мав господарство, а старший родич продавав м’ясо.

"У хлопця була ферма, а вбитий дядько — продавець м’яса. Цей хлопець пив", — сказала одна з продавчинь.

Також на базарі обговорюють загиблого таксиста. Зі слів очевидців, він зайшов купити м’яса і став випадковим учасником подій. Коли пролунав постріл, він кинувся допомагати вбитому. Тоді, як зазначається, ще одна куля влучила у нього.

"Я вранці побачила таксиста, він зі мною привітався, сказав: "Поїду куплю м’яса і повернуся", і тут сталася ця історія", — згадала працівниця ринку.

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