У Грузії затримали вантаж з вибухівкою, яку нібито везли з Одеси до Воронежа (відео)

За даними грузинських спецслужб, загальна вага вибухової речовини сягає 14 кілограмів. Усі пристрої були виготовлені спеціалістом високого рівня та "розраховані на широкий спектр руйнувань".

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У Службі державної безпеки (СДБ) Грузії заявили, що затримали та вилучили вантаж з вибуховими пристроями, які нібито везли з Одеси до Воронежа Російської Федерації. Про це повідомила грузинська СДБ у понеділок, 5 лютого.

"Співробітники антитерористичного центру ДБР у результаті проведення оперативно-розшукових та слідчих заходів вилучили кілька одиниць спеціальних вибухових пристроїв та велику кількість вибухівки", — йдеться у повідомленні.

Вибухівку нібито везли з Одеси у Воронеж

За даними спецслужб Грузії, відповідну вибухівку начебто привезли з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину до Грузії 19 січня 2024 року на автомобілі, що належить громадянину України. Вибухові пристрої нібито планували вивезти до Росії, а саме в місто Воронеж.

"Процес подальшого переміщення посилки контролювався співробітниками контртерористичного центру. Основною метою зазначених слідчих дій було встановлення замовників та додаткових осіб, які могли бути причетними до перевезення зазначеного вантажу, а також визначення маршруту переміщення вибухових пристроїв та цілей їх кінцевого використання", — йдеться у повідомленні.

Проте, за інформацією у пресслужбі СДБ, пізніше замовник змінив рішення: один контейнер з трьома вибуховими пристроями спробували вивезти у Воронеж через КПП "Дар'ял", а другий контейнер з трьома вибухівками — залишили у Тбілісі.

"У всіх шести окремих ящиках вибухового пристрою було встановлено однакову кількість електронних таймерів спрацьовування, в яких уже був запрограмований час спрацьовування", — додають спецслужби.

У Грузії назвали причетних до інциденту людей

За даними Служби держбезпеки Грузії, до ввезення вибухівки причетні сім грузинів, три українці та два вірмени. Окрім того, у СДБ зазначили, що організував усе нібито громадянин України, кандидат у місцеві депутати Одеської області у 2020 році від партії "Слуга народу" Андрій Шарашидзе, родом із міста Батумі.

"Зазначена особа активно відстежувала переміщення вищевказаних вибухових пристроїв з-за меж Грузії", — запевняють у СДБ.

Однак, за інформацією у пресслужбі, вищезгадані люди, крім Шарашидзе, ймовірно, не знали про вибухівку та капсули-детонатори, які були встановлені в акумуляторах автомобіля.

Загальна вага вибухової речовини сягає 14 кг

Як стверджує спецслужба Грузії, загальна вага вибухової речовини сягає 14 кілограмів. У контейнерах була вибухівка С-4 військового виробництва з детонаторами. Усі шість пристроїв були виготовлені спеціалістом високого рівня та "розраховані на широкий спектр руйнувань".

"Розгортання такого пристрою в місцях скупчення людей призведе до значної шкоди інфраструктурі та значних жертв. Заряд зазначеної речовини значно потужніший за заряд вибухової речовини тротил", — додають у СДБ.

Як заявила грузинська спецслужба, деталі цієї справи "дають підстави підозрювати", що грузинську територію та грузинських громадян залучили до всього цього процесу, щоб звинуватити Грузію у терористичних актах, які нібито могли бути здійснені цією вибухівкою.

На момент написання новини Україна не коментувала відповідну ситуацію.

Нагадаємо, раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що у Херсонській області російські військові в Бериславі підкинули вибуховий пристрій на мотоцикл із пасажирами. Унаслідок інциденту постраждали чоловік і дружина, вони дістали поранення.