Руководитель МИД Кулеба пострадал от нападения собаки и показал окровавленную ногу на фото

Глава дипломатического ведомства сообщил, что ему оказали помощь в Александровской больнице, а на смене работала интерн из Индии, которая после полномасштабного вторжения российских войск осталась учиться и работать в Украине.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что с ним и его близкими произошло неприятное происшествие. Он пострадал от нападения собаки. В Instagram stories он сообщил подробности.

Происшествие произошло вечером 11 февраля. Дипломат показал фото своей окровавленной ноги со следами собачьих укусов.

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Если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, — Кулеба

"Собак надо любить, но ведь и держать на поводках", — пояснил Кулеба.

Министр добавил, что на смене работала интерн из Индии, которая после полномасштабного вторжения российских войск осталась учиться и работать в Украине. Он назвал это символическим знаком.

"Спасибо врачам в Александровской, что подрихтовали", — сообщил он.

Фото: Instagram

Дмитрий Кулеба и Марик

Руководитель ведомства является поклонником собак. В апреле 2022 года Кулеба в Instagram показал щенка, которого удалось спасти из Мариуполя. В то время город блокировали и обстреливали российские захватчики. Выяснилось, что хозяева собаки, которая родила щенков, пропали без вести. Марика, одного из них, Дмитрий Кулеба решил взять к себе.

"Война — это страдания не только людей, но и животных. И человечность — это заботиться и о первых, и о вторых. Берите животных, которые остались одинокими", — рассказывал главный дипломат страны.

Напомним, 16 января Кулеба объяснил, зачем Путин в 2007 году пришел на переговоры с Меркель с собакой. По его словам, глава Кремля Владимир Путин в 2007 году пришел на переговоры с Ангелой Меркель, которая возглавляла немецкое правительство, с собакой, чтобы продемонстрировать грубое проявление силы. Российский президент знал о страхе тогдашнего канцлера ФРГ в отношении этих животных. Он намеренно пошел на такой поступок.