Если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, — Кулеба

По словам профильного министра, драгоценное время истекает, а предоставление Украине военной помощи позволит НАТО прямого конфликта с Россией.

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Если у украинцев закончится оружие, то они будут воевать лопатами. Время для принятия Конгрессом США соглашения о финансировании помощи для Украины истекает. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News.

По его словам, помощь Украине может помочь избежать НАТО прямого военного конфликта с Россией.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", — отметил министр.

Он заявил, что Украина не будет вести переговоры с режимом президента РФ Владимира Путина, пока у нее не окажется гораздо более выгодная позиция на поле боя. При этом российские войска усвоили уроки войны, а потому гораздо лучше приспособлены к боевым действиям. Однако министр анонсировал больше поражений для РФ в 2024 году.

Кулеба заявил, что в последние недели у России есть небольшие успехи возле Авдеевки. Однако они даются оккупантам очень большой ценой. Он не согласен с мнением, что Россия сейчас имеет преимущество на поле боя.

По словам министра, Украина пытается показать, что вторжение России вредит самим россиянам. Путин должен объяснить своему народу, почему все это на самом деле происходит.

"Я думаю, что полезно время от времени заставлять их (жителей России — ред.) осознавать, что реальность за пределами их телевизоров отличается и может быть гораздо, гораздо хуже, чем их пропаганда", — сказал он.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина увеличила производство БПЛА и работает над дальнейшим наращиванием. Во время своего визита в Эстонию Кулеба обсудил ряд вопросов с министром иностранных дел стран Маргусом Тсахкном.