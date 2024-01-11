Украина увеличила производство БПЛА и работает над дальнейшим наращиванием, — Кулеба

Министры иностранных дел Украины и Эстонии на совместной встрече обсудили возможность совместной разработки беспилотников и передачу артиллерийских снарядов.

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Украина расширила производство беспилотников, в том числе и FPV-дронов и работает с партнерами, чтобы быстро нарастить дальнейшее совместное производство. Об этом в четверг, 11 января, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в X (бывший Twitter).

Во время своего визита в Эстонию Кулеба обсудил ряд вопросов с министром иностранных дел стран Маргусом Тсахкном. В частности относительно:

беспилотников;

артиллерийских снарядов;

использование замороженных российских активов;

вступления Украины в Европейский союз, а также НАТО.

Кроме того, по информации представителя МИД Украины, во время переговоров стороны договорились о дальнейших шагах для продвижения этих усилий.

"Украина ценит инициативу Эстонии о предоставлении ЕС до 2023 года одного миллиона артиллерийских снарядов. Мы договорились неутомимо работать над тем, чтобы ЕС ускорил выполнение этого обязательства", — подчеркнул Кулеба.

Кулеба заявил, что Украина увеличила производство дронов

Также, по словам министра, он поблагодарил Эстонию за принятие закона об использовании замороженных российских активов. Кроме того, он призвал эстонский парламент принять его и стать примером для других.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разработчики антидронових систем из Мукачево Antidrone.cc создали влагозащищенный РЭБ купольного типа "Ураган" для установки на катер.

В ноябре 2023 года стало известно о том, что в Украине создали уникальную систему детекции, которая "видит" российский БПЛА за 15 км. Идея создать систему обнаружения возникла у разработчиков в феврале 2023 года. Целью было сделать современное оборудование для обнаружения дронов противника на большом расстоянии.

А во второй половине июля 2023 года мы писали о том, что бойцы ВСУ получили компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Портативное устройство РЭБ имеет защиту по стандарту IP65, то есть защищено от дождя и брызг воды и работает на универсальном частотном диапазоне 900 МГц.