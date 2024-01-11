Украина увеличила производство БПЛА и работает над дальнейшим наращиванием, — Кулеба
Министры иностранных дел Украины и Эстонии на совместной встрече обсудили возможность совместной разработки беспилотников и передачу артиллерийских снарядов.
Украина расширила производство беспилотников, в том числе и FPV-дронов и работает с партнерами, чтобы быстро нарастить дальнейшее совместное производство. Об этом в четверг, 11 января, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в X (бывший Twitter).
Во время своего визита в Эстонию Кулеба обсудил ряд вопросов с министром иностранных дел стран Маргусом Тсахкном. В частности относительно:
- беспилотников;
- артиллерийских снарядов;
- использование замороженных российских активов;
- вступления Украины в Европейский союз, а также НАТО.
Кроме того, по информации представителя МИД Украины, во время переговоров стороны договорились о дальнейших шагах для продвижения этих усилий.
"Украина ценит инициативу Эстонии о предоставлении ЕС до 2023 года одного миллиона артиллерийских снарядов. Мы договорились неутомимо работать над тем, чтобы ЕС ускорил выполнение этого обязательства", — подчеркнул Кулеба.
Также, по словам министра, он поблагодарил Эстонию за принятие закона об использовании замороженных российских активов. Кроме того, он призвал эстонский парламент принять его и стать примером для других.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разработчики антидронових систем из Мукачево Antidrone.cc создали влагозащищенный РЭБ купольного типа "Ураган" для установки на катер.
В ноябре 2023 года стало известно о том, что в Украине создали уникальную систему детекции, которая "видит" российский БПЛА за 15 км. Идея создать систему обнаружения возникла у разработчиков в феврале 2023 года. Целью было сделать современное оборудование для обнаружения дронов противника на большом расстоянии.
А во второй половине июля 2023 года мы писали о том, что бойцы ВСУ получили компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Портативное устройство РЭБ имеет защиту по стандарту IP65, то есть защищено от дождя и брызг воды и работает на универсальном частотном диапазоне 900 МГц.