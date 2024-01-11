Україна збільшила виробництво БПЛА та працює над подальшим нарощуванням, — Кулеба

Міністри закордонних справ України та Естонії на спільній зустрічі обговорили можливість спільної розробки безпілотників та передавання артилерійських снарядів.

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Україна розширила виробництво безпілотників, зокрема й FPV-дронів та працює із партнерами, аби швидко наростити подальше спільне виробництво. Про це у четвер, 11 січня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у X (колишній Twitter).

Під час свого візиту до Естонії Кулеба обговорив низку питань з міністром закордонних справ країн Маргусом Тсахкном. Зокрема щодо:

безпілотників;

артилерійських снарядів;

використання заморожених російських активів;

вступу України до Європейського союзу, а також НАТО.

Крім того, за інформацією представника МЗС України, під час переговорів сторони домовилися про подальші кроки для просування цих зусиль.

"Україна цінує ініціативу Естонії щодо надання ЄС до 2023 року одного мільйона артилерійських снарядів. Ми домовилися невтомно працювати над тим, щоб ЄС прискорив виконання цього зобов'язання", — наголосив Кулеба.

Кулеба заявив, що Україна збільшила виробництво дронів

Також, за словами міністра, він подякував Естонії за ухвалення закону щодо використання заморожених російських активів. Окрім того, він закликав естонський парламент ухвалити його і стати прикладом для інших.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні розробники антидронових систем із Мукачева Antidrone.cc створили вологозахищений РЕБ купольного типу "Буревій" для встановлення на катер.

У листопаді 2023 року стало відомо про те, що в Україні створили унікальну систему детекції, яка "бачить" російський БПЛА за 15 км. Ідея створити систему виявлення виникла у розробників у лютому 2023 року. Метою було зробити сучасне обладнання для виявлення дронів противника на великій відстані.

А в другій половині липня 2023 року ми писали про те, що бійці ЗСУ отримали компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ. Портативний пристрій РЕБ має захист за стандартом IP65, тобто захищений від дощу і бризок води та працює на універсальному частотному діапазоні 900 МГц.