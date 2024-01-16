Якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, — Кулеба

За словами профільного міністра, дорогоцінний час спливає, а надання Україні військової допомоги дасть змогу НАТО прямого конфлікту з Росією.

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Якщо в українців закінчиться зброя, то вони воюватимуть лопатами. Час для ухвалення Конгресом США угоди про фінансування допомоги для України спливає. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ABC News.

За його словами, допомога Україні може допомогти уникнути НАТО прямого військового конфлікту з Росією.

"Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації", — зазначив міністр.

Він заявив, що Україна не буде вести переговори з режимом президента РФ Володимира Путіна, доки у неї не виявиться набагато вигідніша позиція на полі бою. При цьому російські війська засвоїли уроки війни, а тому набагато краще пристосовані до бойових дій. Однак міністр анонсував більше поразок для РФ у 2024 році.

Кулеба заявив, що останніми тижнями у Росії є невеликі успіхи біля Авдіївки. Однак вони даються окупантам дуже великою ціною. Він не згоден з думкою, що Росія зараз має перевагу на полі бою.

За словами міністра, Україна намагається показати, що вторгнення Росії шкодить самим росіянам. Путін має пояснити своєму народу, чому все це насправді відбувається.

"Я думаю, що корисно час від часу змушувати їх (жителів Росії — ред.) усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється і може бути набагато, набагато гіршою, ніж їхня пропаганда", — сказав він.

Раніше Кулеба заявляв, що Україна збільшила виробництво БПЛА і працює над подальшим нарощуванням. Під час свого візиту до Естонії Кулеба обговорив низку питань із міністром закордонних справ країн Маргусом Тсахкном.