Убийство 17-летнего украинца в Германии: прохожие пытались спасти подростка, — СМИ

Нападавший намеренно искал конфликта со значительно старшим, высоким и атлетически сложенным украинцем, говорят в полиции. В общем он нанес двум украинцам 9 ножевых ранений в грудь и живот, а также пытался убить еще 2 человек.

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В Германии 15-летний школьник зарезал 17-летнего украинского баскетболиста и ранил его 18-летнего товарища. Подробности нападения на украинских баскетболистов рассказало немецкое издание BILD .

Происшествие произошло 10 февраля на вокзале города Оберхаузен в Германии. По информации, немец турецкого происхождения, 15-летний Мерт В., на вокзале напал с ножом на нескольких человек. Один из них погиб, им оказался 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. Еще один его товарищ по команде — Артем Козаченко — оказался в больнице в тяжелом состоянии. В общем Мерт В. нанес двоим украинцам девять ножевых ранений в грудь и живот.

"Его явно не волновало, что он может убить кого-то. Во время ареста он не проявил никаких признаков раскаяния. Видимо, он оцепенел от многочисленных уголовных преступлений и столкновений с полицией", — рассказали в полиции.

Вокзал города Оберхаузен, где произошло убийство

До нападения на украинских спортсменов подозреваемый совершил множество других преступлений и состоял на учете в полиции земли Северный Рейн-Вестфалия.

За украинцев вступились очевидцы и тоже получили ранения

Кроме двух баскетболистов, Мерт В. также напал на 13-летнюю девочку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Они хотели помочь, когда увидели, что подросток ударил ножом на баскетболистов.

"У них были травмы рук и кистей, а не глубокие ножевые ранения в живот и грудь, как у молодых людей из Украины. Они также получили серьезные ранения, но, к счастью, не опасны для жизни. Одного из пострадавших уже выписали из больницы", — сообщили в полиции.

Кроме Мерта В., правоохранители также арестовали 14-летнего немца греческого происхождения. Его выследили благодаря камерам наблюдения. Он также участвовал в нападении, однако не нанес ножевых ранений.

"Это непостижимый поступок, бессмысленный. Нападающий намеренно искал конфликта со значительно старшим, высоким и атлетически сложенным украинцем, а затем безжалостно применил нож", — рассказал изданию один из офицеров полиции.

Напомним, что игрока сборной Украины по баскетболу Владимира Ермакова в Германии зарезал 15-летний местный школьник. Он с 18-летним товарищем по команде Артемом Козаченко возвращался домой. В автобусе у них произошла ссора с местными школьниками.