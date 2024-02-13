Вбивство 17-річного українця у Німеччині: перехожі намагалися врятувати підлітка, — ЗМІ

Нападник навмисно шукав конфлікту зі значно старшим, високим та атлетично складеним українцем, кажуть у поліції. Загалом він завдав двом українцям 9 ножових поранень у груди та живіт, а також намагався вбити ще 2 людей.

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У Німеччині 15-річний школяр зарізав 17-річного українського баскетболіста та поранив його 18-річного товариша. Подробиці нападу на українських баскетболістів розповіло німецьке видання BILD .

Подія сталася 10 лютого на вокзалі міста Оберхаузен в Німеччині. За інформацією, німець турецького походження, 15-річний Мерт В., на вокзалі напав із ножем на кількох людей. Один із них загинув, ним виявився 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Ще один його товариш по команді — Артем Козаченко — опинився у лікарні у тяжкому стані. Загалом Мерт В. завдав двом українцям дев'ять ножових поранень у груди та живіт.

"Його явно не хвилювало, що він може вбити когось. Під час арешту він не виявив жодних ознак каяття. Мабуть, він заціпенів від численних кримінальних злочинів та зіткнень із поліцією", — розповіли у поліції.

Вокзал міста Оберхаузен, де сталося вбивство

До нападу на українських спортсменів підозрюваний скоїв безліч інших злочинів та перебував на обліку в поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

За українців заступилися очевидці і теж отримали поранення

Окрім двох баскетболістів, Мерт В. також напав на 13-річну дівчинку з Лівану та 14-річного школяра із Сирії. Вони хотіли допомогти, коли побачили, що підліток ударив ножем баскетболістів.

"У них були травми рук та кистей, а не глибокі ножові поранення у живіт та груди, як у молодих людей з України. Вони також отримали серйозні поранення, але, на щастя, не є небезпечними для життя. Одного з постраждалих вже виписали з лікарні", — повідомили у поліції.

Окрім Мерта В., правоохоронці також заарештували 14-річного німця грецького походження. Його вистежили завдяки камерам спостереження. Він також брав участь у нападі, проте не завдав ножових поранень.

"Це незбагненний вчинок, безглуздий. Нападник навмисно шукав конфлікту зі значно старшим, високим та атлетично складеним українцем, а потім безжально застосував ніж", — розповів виданню один із офіцерів поліції.

Нагадаємо, що гравця збірної України з баскетболу Володимира Єрмакова у Німеччині зарізав 15-річний місцевий школяр. Він з 18-річним товаришем по команді Артемом Козаченком повертався додому. В автобусі у них сталася сварка з місцевими школярами.