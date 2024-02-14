Почти 3 млн наличными и роскошное жилье при зарплате 112 тысяч гривен. Журналисты изучили декларацию судьи Босого

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Председатель Хозяйственного суда Киева Вадим Босый, работая на полном государственном обеспечении и пользуясь машиной с оплачиваемым водителем, получает больше, чем солдаты на передовой линии фронта. К такому выводу пришли журналисты агентства "СтопКор" в своем сюжете о вероятном незаконном обогащении Босого.

"Официальный доход Вадима Босого в должности председателя Хозсуда Киева за последний отчетный год, включая отпуска и больничные, составил более 1,3 млн грн, то есть примерно 112 тысяч в месяц. Эта сумма сопоставима со 100 тысячами гривен, которые сейчас получают бойцы ВСУ "на нуле" в горячих точках. Однако служитель Фемиды работает в несравненно более "тепличных" кабинетных условиях, а на работу его возит авто с оплачиваемым водителем", — сообщает издание.

По данным авторов, "по состоянию на 2022 год у Босого также произошло пополнение денежных средств на счетах или наличными: общая сумма сбережений составила уже более 2 млн грн и почти 25 тысяч долларов".

Ранее СМИ сообщали, что Босый еще в 2008 году официально развелся с женой Екатериной. Однако, по данным СМИ, продолжил пользоваться оформленным на нее элитным имуществом. Более того, вне брака "эксы", вероятно, даже родили ребенка. Однако в предыдущих декларациях служитель Фемиды об этом не сообщал.

"Бывшая избранница Босого приобрела трехкомнатную квартиру в элитном ЖК "Джек Хаус" в центре столицы — такое жилье на сайтах по недвижимости оценивается примерно в 400 тыс. долларов. В то же время, семья родителей судьи приобрела в собственность жилье за 53 тысячи "зеленых". А дочь, которая почти не имеет собственных доходов, приобрела апартаменты за примерно 200 тысяч долларов", — отмечает "Стопкор".

Журналисты сообщают, что в декларации за последние годы жена "вернулась" к Босому, а сам он стал указывать в документе еще и своего сына, скорее всего рожденного во время "развода".

"Еще из интересного: судя по декларации за 2023 год, в разгар войны Вадим Босый приобрел за полмиллиона гривен ценный карабин Cadex CDX-40 Shadow калибра 375 CheyTac. Покупка была оформлена через ООО "ЕВРОПА АРМ СПОРТ". Стоимость оружия — почти третья часть официального дохода судьи за год", — добавляют репортеры.

Журналисты пытались получить комментарий Босого относительно его обогащения и вероятного сокрытия состояния в декларации из-за развода с женой.

"Возле дома, где он живет, репортеры заметили его водителя, который впоследствии зашел на парковку. Далее оттуда выехало авто Toyota Land Cruiser 200, которое по документам принадлежит якобы отцу господина Вадима, но постоянно на нем ездит наш герой. По крайней мере, как зафиксировали стопкоровцы, Босый вышел из данной машины вблизи места своей работы. Чтобы поговорить с судьей о том, как он так обогатился, мы посещали Хозяйственный суд Киева неоднократно. Узнать ответы на наши вопросы от Босого — это целый квест. Мы ходили на заседания. Оббивали пороги его приемной. Но господин Вадим просто убегал", — рассказывает журналистка.

Не получилось пообщаться и с родителями судьи, проживающих в Переяслав-Хмельницком Киевской области: они не вышли из своего двора к журналистам. Ранее сообщалось о многомиллионных подарках Вадиму от отца Петра Николаевича в период с 2014 до 2016 года. Как считают активисты из ОО "Народный круг" в своем обращении, такие подарки несопоставимы со среднегодовыми доходами предприятий родителей судьи.

"Впрочем, сейчас к нашему расследованию подключились Высшая квалификационная комиссия судей Украины и НАБУ. В ВККС сообщили, что они приняли обращение СтопКору по проверке деклараций Босого, оно уже на рассмотрении, и даже назначено ответственное лицо", — добавляет издание.