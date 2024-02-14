Майже 3 млн готівкою і розкішне житло при зарплаті 112 тисяч гривень. Журналісти вивчили декларацію судді Босого

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Голова Господарського суду Києва Вадим Босий, працюючи на повному державному забезпеченні і користуючись машиною з оплачуваним водієм, отримує більше, ніж солдати на передовій лінії фронту. До такого висновку прийшли журналісти агенції "СтопКор" у своєму сюжеті про ймовірне незаконне збагачення Босого.

"Офіційний дохід Вадима Босого на посаді голови Госпсуду Києва за останній звітний рік, включно з відпустками та лікарняними, склав понад 1,3 млн грн, тобто приблизно 112 тисяч на місяць. Ця сума співставна зі 100 тисячами гривень, які наразі отримують бійці ЗСУ "на нулі" у найгарячіших точках. Проте служитель Феміди працює у незрівнянно більш "тепличних" кабінетних умовах, а на роботу його возить авто з оплачуваним водієм", — повідомляє видання.

За даними авторів, "станом на 2022 рік у Босого також відбулось поповнення грошових коштів на рахунках або готівкою: загальна сума заощаджень склала вже понад 2 млн грн та майже 25 тисяч доларів".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Босий ще у 2008 році офіційно розлучився з дружиною Катериною. Однак, за даними ЗМІ, продовжив користуватися оформленим на неї елітним майном. Ба більше, поза шлюбом "екси", ймовірно, навіть народили дитину. Проте у попередніх деклараціях служитель Феміди про це не повідомляв.

"Колишня обраниця Босого придбала трикімнатну квартиру в елітному ЖК "Джек Хаус" у середмісті столиці – таке житло на сайтах з нерухомості оцінюється приблизно у 400 тис. доларів. Водночас, родина батьків судді набула у власність оселю за 53 тисячі "зелених". А дочка, яка майже не має власних доходів, придбала апартаменти за приблизно 200 тисяч доларів", — відзначає "Стопкор".

Журналісти повідомляють, що у декларації за останні роки дружина "повернулась" до Босого, а сам він став вказувати в документі ще й свого сина, скоріш за все народженого під час "розлучення".

"Ще з цікавого: судячи з декларації за 2023 рік, у розпал війни Вадим Босий придбав за пів мільйона гривень коштовний карабін Cadex CDX-40 Shadow калібру 375 CheyTac. Покупку було оформлено через ТОВ "ЄВРОПА АРМ СПОРТ". Вартість зброї — майже третя частина офіційного доходу судді за рік", — додають репортери.

Журналісти намагалися отримати коментар Босого щодо його збагачення і ймовірного приховування статків в декларації через розлучення з дружиною.

"Біля будинку, де він живе, репортери помітили його водія, що згодом зайшов на паркування. Далі звідти виїхало авто Toyota Land Cruiser 200, яке за документами належить нібито батькові пана Вадима, але постійно на ньому їздить наш герой. Принаймні, як зафіксували стопкорівці, Босий вийшов з даної автівки поблизу місця своєї роботи. Аби поговорити з суддею про те, як він так збагатився, ми відвідували Господарський суд Києва неодноразово. Дізнатись відповіді на наші питання від Босого – то цілий квест. Ми ходили на засідання. Оббивали пороги його приймальні. Та пан Вадим просто втікав", – розповідає журналістка.

Не вийшло поспілкуватись і з батьками судді, що мешкають в Переяслав-Хмельницькому на Київщині: вони не вийшли зі свого обійстя до журналістів. Раніше повідомлялось про кількамільйонні подарунки Вадиму від батька Петра Миколайовича в період з 2014 до 2016 року. Як вважають активісти з ГО "Народне коло" у своєму зверненні, такі подарунки неспівставні з середньорічними доходами підприємств батьків судді.

"Утім, наразі до нашого розслідування підключились Вища кваліфікаційна комісія суддів України і НАБУ. У ВККС повідомили, що вони прийняли звернення СтопКору щодо перевірки декларацій Босого, воно вже на розгляді, і навіть призначена відповідальна особа", — додає видання.