"Украинская бронетехника" наращивает поставки 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов (фото)

Related video

"Украинская бронетехника" наращивает поставки 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов — сегодня доставлены тысячи новых выстрелов. Об этом Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" сообщает на своей Facebook-странице.

"Сегодня в Украину доставлена партия 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов, которые производятся в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы. Выстрелы такого калибра крайне необходимы украинской армии — их ежедневно используют для пушек Д-30 и 2С1", — констатирует генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Фото: КПП «Украинская бронетехника» Фото: "Украинская Бронетехника"

По его словам, компании удалось наладить системное серийное производство и существенно нарастить объемы производства 122 мм артиллерийских выстрелов.