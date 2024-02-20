Особняк как Белый дом, часы за сотню тысяч долларов, картины российских художников — эксперт проанализировал декларацию Порошенко (ВИДЕО)"

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В декларацию Петра Порошенко вошли сверхдорогие часы, мебель, бриллианты, произведения русских художников и многие другие предметы роскоши. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук, комментируя журналистское расследование о свежей декларации Порошенко, передает УНИАН.

"Часы за сотню тысяч долларов и больше, мерседесы, и бриллианты, мебель… Дорогой комод. Не удивлюсь, если в Букингемском дворце у Чарльза комод скромнее будет. А вот реально шокировала тяга Петра Алексеевича к "великой русской культуре". В его декларации произведения наиболее известных русских художников 18-19 и 20 веков. Васнецовы, Поленовы и все остальные "грачи прилетели" раскрывают образ Петра Алексеевича с другой стороны. Учитывая его тягу к русскому миру, начинаешь думать, что именно об этом он хотел поговорить с венгерским Орбаном", — цитирует УНИАН Олещука.

Издание также подчеркивает, что Олещук обращает внимание на объемы наличности, которые держит Порошенко, а это около 60 миллионов долларов и более 300 млн гривен, а также на его имение размером 1330 квадратных метров под Киевом, напоминающее Белый дом в Вашингтоне.

"Абсолютно завершенный образ министра Януковича, человека из "раннего времени", когда все это было ценностью, смысл политической деятельности сводился к накоплению и созданию возможностей для подобного накопления. Зачем? Ради чего? Этого вам никто объяснить не сможет. Но так было принято в определенных кругах определенных лиц десятилетней давности. Там еще любили собственные портреты, иконы с собой (у Петра Алексеевича есть и такая: ростовая), много золота и все тому подобное. Но в Украине остался динозавр пшонковой эры. Обогащается и любит все, что блестит. И война здесь не помеха", — цитирует УНИАН Олещука.