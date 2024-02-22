Топовые способы обхода капчи от Яндекс при парсинге веб-сайтов

Специалисты, которые работает в сфере веб-скрапинга, часто сталкиваются с одним серьезным препятствием — речь о так называемой капче. Подобные головоломки кажутся невинными только на первый взгляд. Когда необходимо собрать большое количество данных, они значительно затягивают процесс по времени и снижают производительность специалиста. В этом руководстве вы узнаете, как выполнить обход Yandex captcha с помощью различных методик и почему это может быть важно при парсинге страниц.

Related video

Что такое Капча?

Начнем мы с того, что подробнее углубимся в само понятие капчи. На английском "КАПЧА" — это аббревиатура, которая дословно переводится как "автоматически сгенерированный текст, который способен отличить компьютеры от людей". На веб-сайтах капча используется для того, чтобы повысить безопасность — она позволяет не допустить автоматическую регистрацию с помощью специальных программ, не допустить спам, а также исключить несанкционированный доступ к страницам сайта.

Что такое веб-скрапинг

Веб-скрапинг — это инструмент, который позволяет собирать данные с различных веб-сайтов. Самый простой пример — вы владеете собственным новостным агентством и хотите быстро собрать данные о новостях, которые публикуют ваши конкуренты. Капча значительно усложняет процесс автоматизированного сбора данных, специалистам приходится затрачивать на процесс больше времени и ресурсов. С помощью обхода капчи все эти проблемы можно легко решить, при этом есть некоторые юридические и этические аспекты и последствия, о которых не стоит забывать.

Важно помнить о том, что веб-скрапинг должен осуществляться строго в соответствии с законами и правилами, которые установлены в отношении конфиденциальности на конкретном сайте. Несанкционированный доступ и обход блокировок могут обернуться для вас серьезными юридическими проблемами.

Типы капчи

Чтобы подобрать эффективные методы обхода капчи, прежде всего стоит разобраться в том, какие головоломки можно встретить на сайтах сейчас. Существует несколько видов капч, каждая из которых имеет свои определенные особенности:

Тестовые. Самый распространенный формат капчи в Яндексе — перед вами появятся текстовые символы, которые искажены или написаны непонятным почерком. Чтобы капча считалась решенной, необходимо правильно ввести в соответствующее поле зашифрованный текст. Капча с картинками. Это уже более сложный формат головоломок, содержащий изображения с символами или цифрами, которые нужно идентифицировать. Аудио. Для решения этой задачи пользователю нужно прослушать зашифрованные или искаженные слова, или целые фразы, и записать результат. Такой формат не очень распространен, часто он применяется в качестве альтернативы для людей, которые имеют проблемы со зрением.

Как работает капча

Капча предлагает пользователи доступ к задачам, решение которых требует наличие определенных когнитивных навыков, которых просто нет у компьютера. Это позволяет доказать, что доступ к сайту хочет получить настоящий человек, а не бот. Понимание того, как именно работают подобные головоломки очень важно для того, чтобы подобрать подходящую стратегию обхода капчи.

Как мы уже говорили выше, капча добавляется на сайт для того, чтобы можно было отличить реальных людей от ботов. Это позволяет предотвратить любые спамные действия, не допустить автоматический сбор информации с сайта, а также любые другие вредоносные действия. Внедрение капчи часто позволяет улучшить пользовательский опыт.

За счет того, что капча предотвращает автоматический доступ к сайтам, она является серьезной проблемой для парсинга данных. Она приводит к нарушению автоматизированного сбора данных, усложняет процессы очистки информации, а также провоцирует различные задержки, что отрицательно влияет на работу специалиста по парсингу.

Как можно обойти капчу

На данный момент парсеры практикуют несколько оригинальных способов обхода блокировок, также часто используются особые инструменты, которые способны упростить и ускорить весь процесс. Рассмотрим подробнее самые распространенные подходы к решению капчи.

Ручное решение капчи

Самый простой вариант, который не требует никаких дополнительных денежных трат — это ручное разгадывание головоломок для доступа к данным по мере сбора информации. Способ довольно эффективный и безопасный, но имеет и некоторые минусы — процесс ручного разгадывания занимает слишком много времени, а также его невозможно применять в случаях крупномасштабного парсинга данных.

Услуги по решению капчи

Подобные услуги — отличная альтернатива ручному разгадыванию капчи, так как вам со своей стороны ничего делать не нужно. Такие сервисы используют либо автоматизированные системы, либо труд других людей, которые от вашего имени разгадывают предоставляемых головоломки. Услуги по решению капчи могут предоставляться в нескольких вариантах:

Платные услуги. Это самый надежный и быстрый вариант — вы платите деньги за каждую головоломку. При этом для малых проектов он подходит не особо — есть все шансы выйти за пределы установленного бюджета. Бесплатные услуги. Такие услуги не очень распространены, при этом они еще и имеют некоторые ограничения. Так, скорость разгадывания довольно низкая, также установлены ограничения на количество разгадываемых головоломок. Но при этом это станет отличным вариантом при парсинге данных, когда бюджет на покупку дополнительных услуг ограничен.

Решение капчи с помощью машинных алгоритмов

Достижения человечества в области машинного обучения за последние годы позволило разработать и внедрить автоматические алгоритмы распознавания данных. Несмотря на то, что такая методика довольно эффективна, она не очень подойдет в ситуациях, когда на сайте используются сложные типы прокси.

Как подобрать подходящие инструменты для парсинга страниц

Если вы решили использовать способы обхода Капчи при парсинге страниц, стоит убедиться в том, что в вашем распоряжении будут подходящие инструменты. От этого напрямую будет зависеть эффективность и успешность всего процесса. Если вы подбираете инструменты для парсинга данных, то стоит обращать внимание на следующие моменты:

Простота использования. Важно, чтобы вы точно понимали, как все работает, и чтобы процесс обучения работы с инструментами не занимал слишком много времени;

Масштабируемость. Даже если вы обрабатываете небольшие объемы данных, важно помнить о том, что в дальнейшем вам могут пригодиться большие мощности ваших инструментов;

Поддержка сообщества. Чем более развитое сообщество у конкретного инструмента, тем он эффективнее будет работать на вас.

Стоит также рассмотреть возможность интеграции инструментов для обхода капчи в ваш рабочий процесс очистки. Чаще всего подобные инструменты используют или автоматизированные сценарии решения головоломок, или используют человеческие ресурсы. Если вы работаете с крупными проектами, нуждаетесь в скорости и бесперебойности, то стоит отдавать предпочтение именно платным решениями — они сполна смогут покрыть все ваши потребности.

Как не допустить обнаружения

Еще один важный момент — при обходе капчи вам нужно добиться того, чтобы администрация сайта вас не обнаружила. В этом случае стоит отдавать предпочтение таким методом, которые имитируют поведение человека. Так, к примеру, софт может делать запросы случайным образом, имитировать просмотры страниц, внедрять задержки между каждым новым запросом. Чем больше парсинг похож на поведение человека на конкретном сайте, тем больше вероятность того, что вас не обнаружат и не заблокируют.

Заключение

Парсинг веб-страниц не стоит на месте, это тот процесс, подвергающийся постоянным изменениям, к которым специалисту стоит уметь быстро адаптироваться. При этом наличие навыков и умений для обхода капчи станет довольно ценным для повышения эффективности всего процесса.