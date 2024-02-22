Топові способи обходу капчі від Яндекс під час парсингу вебсайтів

Фахівці, які працюють у сфері вебскрапінгу, часто стикаються з однією серйозною перешкодою — йдеться про так звану капчу. Подібні головоломки здаються безневинними тільки на перший погляд. Коли необхідно зібрати велику кількість даних, вони значно затягують процес у часі та знижують продуктивність фахівця. У цьому посібнику ви дізнаєтеся, як виконати обхід Yandex captcha за допомогою різних методик і чому це може бути важливо під час парсингу сторінок.

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Що таке Капча?

Почнемо ми з того, що докладніше заглибимося в саме поняття капчі. Англійською "КАПЧА" — це абревіатура, яка дослівно перекладається як "автоматично згенерований текст, що здатен відрізнити комп'ютери від людей". На вебсайтах капча використовується для того, щоб підвищити безпеку — вона дає змогу не допустити автоматичну реєстрацію за допомогою спеціальних програм, не допустити спам, а також унеможливити несанкціонований доступ до сторінок сайту.

Що таке вебскрапінг

Вебскрапінг — це інструмент, який дає змогу збирати дані з різних вебсайтів. Найпростіший приклад — ви володієте власним новинним агентством і хочете швидко зібрати дані про новини, які публікують ваші конкуренти. Капча значно ускладнює процес автоматизованого збору даних, фахівцям доводиться витрачати на процес більше часу і ресурсів. За допомогою обходу капчі всі ці проблеми можна легко розв'язати, водночас є деякі юридичні та етичні аспекти і наслідки, про які не варто забувати.

Важливо пам'ятати про те, що вебскрапінг має здійснюватися суворо відповідно до законів і правил, які встановлені щодо конфіденційності на конкретному сайті. Несанкціонований доступ і обхід блокувань можуть обернутися для вас серйозними юридичними проблемами.

Типи капчі

Щоб підібрати ефективні методи обходу капчі, насамперед варто розібратися в тому, які головоломки можна зустріти на сайтах зараз. Існує кілька видів капч, кожна з яких має свої певні особливості:

Тестові. Найпоширеніший формат капчі в Яндексі — перед вами з'являться текстові символи, які спотворені або написані незрозумілим почерком. Щоб капча вважалася вирішеною, необхідно правильно ввести у відповідне поле зашифрований текст. Капча з картинками. Це вже складніший формат головоломок, що містить зображення із символами або цифрами, які потрібно ідентифікувати. Аудіо. Для розв'язання цього завдання користувачеві потрібно прослухати зашифровані або спотворені слова, або цілі фрази, і записати результат. Такий формат не дуже поширений, часто він застосовується як альтернатива для людей, які мають проблеми із зором.

Як працює капча

Капча пропонує користувачеві доступ до завдань, розв'язання яких вимагає наявності певних когнітивних навичок, яких просто немає у комп'ютера. Це дає змогу довести, що доступ до сайту хоче отримати справжня людина, а не бот. Розуміння того, як саме працюють подібні головоломки, дуже важливе для того, щоб підібрати відповідну стратегію обходу капчі.

Як ми вже говорили вище, капча додається на сайт для того, щоб можна було відрізнити реальних людей від ботів. Це дає змогу запобігти будь-яким спамним діям, не допустити автоматичного збору інформації із сайту, а також будь-яких інших шкідливих дій. Впровадження капчі часто дає змогу поліпшити користувацький досвід.

Через те, що капча запобігає автоматичному доступу до сайтів, вона є серйозною проблемою для парсингу даних. Вона призводить до порушення автоматизованого збору даних, ускладнює процеси очищення інформації, а також провокує різні затримки, що негативно впливає на роботу фахівця з парсингу.

Як можна обійти капчу

Наразі парсери практикують кілька оригінальних способів обходу блокувань, також часто використовуються особливі інструменти, які здатні спростити і прискорити весь процес. Розглянемо докладніше найпоширеніші підходи до вирішення капчі.

Ручне рішення капчі

Найпростіший варіант, який не вимагає ніяких додаткових грошових витрат — це ручне розгадування головоломок для доступу до даних у міру збору інформації. Спосіб досить ефективний і безпечний, але має і деякі мінуси — процес ручного розгадування займає надто багато часу, а також його неможливо застосовувати у випадках великомасштабного парсингу даних.

Послуги з вирішення капчі

Подібні послуги — чудова альтернатива ручному розгадуванню капчі, оскільки вам зі свого боку нічого робити не потрібно. Такі сервіси використовують або автоматизовані системи, або працю інших людей, які від вашого імені розгадують головоломки, що надаються. Послуги з вирішення капчі можуть надаватися в декількох варіантах:

Платні послуги. Це найнадійніший і найшвидший варіант — ви платите гроші за кожну головоломку. Водночас для малих проєктів він підходить не особливо — є всі шанси вийти за межі встановленого бюджету. Безкоштовні послуги. Такі послуги не дуже поширені, водночас вони ще й мають деякі обмеження. Так, швидкість розгадування досить низька, також встановлені обмеження на кількість розгадуваних головоломок. Але водночас це стане чудовим варіантом під час парсингу даних, коли бюджет на купівлю додаткових послуг обмежений.

Розв'язання капчі за допомогою машинних алгоритмів

Досягнення людства в галузі машинного навчання за останні роки дало змогу розробити і впровадити автоматичні алгоритми розпізнавання даних. Незважаючи на те, що така методика досить ефективна, вона не дуже підійде в ситуаціях, коли на сайті використовуються складні типи проксі.

Як підібрати відповідні інструменти для парсингу сторінок

Якщо ви вирішили використовувати способи обходу Капчі під час парсингу сторінок, варто переконатися в тому, що у вашому розпорядженні будуть відповідні інструменти. Від цього безпосередньо залежатиме ефективність і успішність усього процесу. Якщо ви підбираєте інструменти для парсингу даних, то варто звертати увагу на такі моменти:

Простота використання. Важливо, щоб ви точно розуміли, як усе працює, і щоб процес навчання роботи з інструментами не займав занадто багато часу;

Масштабованість. Навіть якщо ви обробляєте невеликі обсяги даних, важливо пам'ятати про те, що надалі вам можуть стати в пригоді великі потужності ваших інструментів;

Підтримка спільноти. Що розвиненіша спільнота у конкретного інструменту, то ефективніше він працюватиме на вас.

Варто також розглянути можливість інтеграції інструментів для обходу капчі у ваш робочий процес очищення. Найчастіше подібні інструменти використовують або автоматизовані сценарії вирішення головоломок, або використовують людські ресурси. Якщо ви працюєте з великими проєктами, потребуєте швидкості та безперебійності, то варто віддавати перевагу саме платним рішенням — вони сповна зможуть покрити всі ваші потреби.

Як не допустити виявлення

Ще один важливий момент — під час обходу капчі вам потрібно домогтися того, щоб адміністрація сайту вас не виявила. У цьому разі варто віддавати перевагу таким методом, які імітують поведінку людини. Так, наприклад, софт може робити запити випадковим чином, імітувати перегляди сторінок, впроваджувати затримки між кожним новим запитом. Що більше парсинг схожий на поведінку людини на конкретному сайті, то більша ймовірність того, що вас не виявлять і не заблокують.

Висновок

Парсинг вебсторінок не стоїть на місці, це той процес, що піддається постійним змінам, до яких фахівцеві варто вміти швидко адаптуватися. Водночас наявність навичок і вмінь для обходу капчі стане досить цінною для підвищення ефективності всього процесу.