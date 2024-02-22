"Конечно, мне тяжело": самая старшая мать Украины сделала неожиданное заявление о дочери

Ранее суд решил отобрать девочку у пенсионерки, но при этом не лишил женщину родительских прав.

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Жительница Чернигова 78-летняя пенсионерка и старейшая мать Украины Валентина Подвербная заявила, что сейчас нет для нее смысла видеться с дочерью. Об этом она рассказала в комментарии ТСН.

Ранее суд решил отобрать девочку у пенсионерки, но при этом не лишил женщину родительских прав.

После судебных заседаний Валентина Подвербная сказала, что не видит смысла видеться с дочерью и разрыдалась после этого.

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"Дочь уже год, как не дома. Конечно, что мне тяжело. Дочь мне сказала, что она меня любит, но 12 людей-чиновников против того, чтобы мы были вместе" сказала женщина.

Она также добавила, что ей не дают права встретиться с дочерью.

"Я не буду ее навещать. Зачем мне туда ездить? Лишний раз расстраиваться... Она поступила нехорошо. Ну и что, что она моя дочь. Что с того. Я не могу ездить. Я поздравила ее с днем рождения. Купила ей еды, цепочки. Она взяла подарки", — говорит Валентина Подвербная.

Скандал вокруг самой старшей матери Украины: что известно

Валентина Подвербная стала матерью в 65 лет благодаря ЭКО. На тот момент у нее не было ни мужа, ни детей, ни друзей. На протяжении многих лет женщина собирала деньги на процедуру, которую ей сделали в Киевском институте генетики. Зимой 2011 года у черниговчанки родилась девочка, которую она назвала Анна-Мария. Женщина с дочкой часто участвовала в ток-шоу и становилась объектом публичных скандалов. Затем Валентина отказалась от общения с журналистами и начала вести закрытый образ жизни.

Валентина Пидвербная

Весной 2023 года, когда Анне-Марии было полных 12 лет, она опубликовала в соцсетях публикацию о том, что ее мать над ней издевается, царапает, оскорбляет, не позволяет мыться.

После обнародования этой истории, девочку у матери отобрали соцслужбы и перевели ее в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября этого года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.