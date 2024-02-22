"Звісно, що мені тяжко": найстарша матір України зробили несподівану заяву щодо доньки
Раніше суд вирішив відібрати дівчинку у пенсіонерки, але при цьому не позбавив жінку батьківських прав.
Жителька Чернігова 78-річна пенсіонерка і найстарша матір України Валентина Підвербна заявила, що зараз немає для нею сенсу бачитися з донькою. Про це вона розповіла в коментарі ТСН.
Раніше суд вирішив відібрати дівчинку у пенсіонерки, але при цьому не позбавив жінку батьківських прав.
Після судових засідань Валентина Підвербна сказала, що не бачить сенсу бачитись з донькою та розридалась після цього.Важливо
"Донька вже рік, як не вдома. Звісно, що мені тяжко. Донька мені сказала, що вона мене любить, але 12 людей-посадовців проти того, щоб ми були разом" сказала жінка.
Вона також додала, що їй не дають права зустрітися з донькою.
"Я не буду її навідувати. Навіщо мені туда їздити? Зайвий раз засмучуватися…Вона вчинила недобре. Ну і що, що вона моя донька. Що з того. Я не можу їздити. Я її привітала з днем народження. Купила їй їжі, ланцюжки. Вона взяла подарунки", — говорить Валентина Підвербна.
Скандал навколо найстаршої матері України: що відомо
Валентина Підвербна стала матір'ю в 65 років завдяки ЕКЗ. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Упродовж багатьох років жінка збирала гроші на процедуру, яку їй зробили в Київському інституті генетики. Взимку 2011 року у чернігівчанки народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія. Жінка з донькою часто брала участь у ток-шоу та ставала об'єктом публічних скандалів. Потім Валентина відмовилася від спілкування з журналістами та почала вести закритий спосіб життя.
Навесні 2023 року, коли Анні-Марії було повних 12 років, вона опублікувала в соцмережах публікацію про те, що її мати з неї знущається, дряпає, ображає, не дозволяє митися.
Після оприлюднення цієї історії, дівчинку у матері відібрали соцслужби та перевели її до реабілітаційного центру в Чернігівській області.
20 жовтня цього року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у Підвербної.