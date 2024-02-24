"Это символично": Владимир Зеленский обратился из Гостомеля к украинцам (видео)

Глава государства подчеркнул, что война должна закончиться на наших условиях. Он встретился с рядом европейских партнеров в Гостомеле, где два года назад должно было начаться "Киев и Украина за три дня".

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Владимир Зеленский обратился к украинцам в день второй годовщины полномасштабной войны в Украине. Видео опубликовано на страницах президента в соцсетях.

Глава государства записал видеообращение из Гостомеля, где должно было начаться "Киев и Украина за три дня" в 2022 году.

"Два года назад огнем встречали здесь вражеский десант. Два года спустя мы встречаем здесь наших друзей, наших партнеров", — рассказал глава государства, отметив, что это символично.

В частности, в Украину прибыли премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

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Владимир Зеленский отметил, что мы стали ближе к победе на 730 дней.

"730 дней стойкости и выдержки", — отметил президент, добавив, что это также 730 дней боли и надежды.

По словам Зеленского, должен быть единственный финал этой войны — победа.

"Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда добавляем: на наших условиях. Именно поэтому возле слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории возле слова Украина всегда будет стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В лучший день нашей жизни", — сказал украинский глава государства.

Владимир Зеленский обратился во вторую годовщину великой войны

Президент добавил, что "может не выдержать металл, но не украинцы, можно уничтожить самолет, но не мечту".

Напомним, Владимир Зеленский весной 2024 года посетит Армению.

Также Фокус писал об обращении Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в день второй годовщины полномасштабной войны.