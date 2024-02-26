The Telegraf назвал причины, почему украинские предприятия работают несмотря на нулевую рентабельность

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Компания Метинвест за два года войны потеряла мощные заводы, а другие металлургические предприятия Группы расположены буквально на линии соприкосновения. Во время трансформации компания столкнулась с большими вызовами: 9000 из 60 тысяч сотрудников Метинвеста ушли на войну, а заводы до сих пор работают на грани рентабельности. О буднях украинских металлургов генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков рассказал в интервью The Telegraf.

По его словам Рыженкова, поддерживать производство особенно сложно: работники надевают на работу бронежилеты и шлемы, а компания обустроила укрытия, чтобы защитить их от прямого огня.

"Очевидно, для компании поначалу это было вызовом, особенно из-за бомбежек и высокой вероятности ракетных обстрелов, в том числе на некоторых наших предприятиях, расположенных буквально в 35-40 километрах от линии фронта. Мы имели несколько попаданий", — говорит гендиректор компании.

Юрий Рыженков также отметил, что сейчас приоритетом для Метинвеста является поддержание работы предприятий, даже если это означает, что компания будет едва держаться на плаву. Сейчас металлургические комбинаты Группы работают на 65-75% мощности, а это ниже нормального уровня, указывает издание.

"Если вы хотите быть прибыльными в металлургической промышленности, уровень загрузки предприятия должен быть выше 80%. Но по крайней мере мы можем обеспечить работой и зарплатами наших сотрудников и сохранить мощности. Мы можем продолжать обслуживать наших клиентов", — подчеркнул гендиректор Метинвеста.

Как известно, в 2023 году Группа Метинвест перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов. Среди крупнейших по объему отчислений — единый социальный взнос, который составляет 3,3 млрд грн, налог на прибыль — 3,2 млрд грн, и налог на доходы физических лиц — более 3 млрд грн.

Напомним, Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже более 7,6 млрд грн (более $223 млн) за 24 месяца полномасштабного вторжения. Главные направления помощи — поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, громад и защитников Мариуполя.