Временным главой ГСЧС стал Андрей Даник: что о нем известно

До настоящего времени Андрей Даник занимал должность заместителя главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Во вторник, 27 февраля, Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Андрея Даника. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича", — написал Мельничук.

Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы ГСЧС на Андрея Даника

Что известно про Андрея Даника

По информации на сайте ГСЧС, до настоящего времени Андрей Даник занимал должность заместителя главы ведомства.

С января 2020 года по сентябрь 2023 он состоял в должности начальника Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

Напомним, что 9 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу с должности руководителя Генерального штаба ВСУ. На его место назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича.

Ранее Кабинет министров Украины на заседании принял решение об увольнении главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жоры.