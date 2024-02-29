Много солнца и тепло до +19: синоптики порадовали прогнозом погоды в марте (карты)

В первый месяц весны 2024 года температура ожидается выше нормы, однако не обойдется без заморозков и снега.

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Первый день весны порадует украинцев солнцем и существенным потеплением — кое-где до 19 градусов тепла, хотя в некоторых регионах пока сохранится морозная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В первый месяц весны 2024 года температура воздуха ожидается выше нормы, однако не обойдется без заморозков и снега. В начале марта будет плюсовая температура, но уже после 9 марта в большинство областей могут прийти морозы.

1 марта

В пятницу самой высокой температура воздуха ожидается на западе Украины — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Здесь воздух прогреется до +15...+19 градусов.

На юге, а также в центральных и северных районах прогнозируется от 7 до 12 градусов выше нуля.

Однако на востоке будет немного прохладнее. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течение дня ожидается +6...+9 градусов. Более того, ночью в этой части Украины ударят морозы до 4 градусов.

Карта погоды на 1 марта Фото: Укргидрометцентр

2 марта

В субботу погода не претерпит существенных изменений, поэтому на всей территории Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду. Самые высокие температурные показатели сохранятся на западе — до +19 градусов.

В южных и центральных областях синоптики прогнозируют +9...+11 градусов. К тому же на юге Украины ночью будут небольшие заморозки.

Также морозная погода ночью сохранится на востоке. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ночью температура спадет до 3 градусов мороза, однако днем в этих регионах ожидается солнечная погода и до 10 градусов тепла.

Карта погоды на 2 марта Фото: Укргидрометцентр

3 марта

В воскресенье температура станет немного ниже, а ночью в большинстве областей будут даже небольшие заморозки. Ниже нуля температура опустится ночью на севере, юге, в центре и на востоке Украины.

В течение дня самая высокая температура будет в западных регионах — до +15 градусов. На северо-востоке в течение дня ожидается +6...+8 градусов.

Осадков в этот день не предвидится. Во всех областях синоптики прогнозируют переменную облачность.

Карта погоды на 3 марта Фото: Укргидрометцентр

4 марта

В начале следующей недели, в понедельник, в юго-восточной части Украины ожидаются осадки. Небольшой дождь пройдет в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму. На Луганщине синоптики прогнозируют мокрый снег.

В остальных областях будет переменная облачность. Ночью на севере и востоке Украины столбики термометров покажут 1-3 градуса мороза.

При этом самые высокие температурные показатели, как и раньше, сохранятся на западе Украины. Здесь ожидается +13...+15 градусов.

Карта погоды на 4 марта Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Народный синоптик так же прогнозирует в первый день весны достаточно высокую температуру, однако ночи еще будут холодными, даже морозными — на востоке, например, ожидается минус 2-5 градусов.

Антициклон и в дальнейшем будет влиять на украинскую синоптическую ситуацию, разве что "хвостик атмосферного фронта обусловит небольшой дождь на Волыни и Ривненщине".

Фото: Facebook

В Киеве завершающий день календарной зимы, 29 февраля, будет сухим, с солнечными прояснениями, свежим ночью, около нуля, и достаточно теплым днем, около +10 градусов. А уже 1 марта в Украине будет много солнца, +6+12 градусов, на западе +12+18 градусов.

"И под ногами кустиками — нежная маленькая зеленая травка)", — заключает синоптик.

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Напомним, ранее кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что на этой неделе, с 26 февраля по 1 марта, начнется настоящая весна — температура по всей стране ожидается выше нормы, особенно в западных и южных регионах.