В Польше владельцы авто, нарушившие ПДД, начали выдавать себя за украинцев: что это им дает

Сейчас владельцам авто выгоднее указать лицо, которое находилось за рулем, но в Польше отсутствуют эффективные системы обмена личными данными и информацией о водителях между службами стран ЕС и странами, которые к ним не относятся.

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В Польше местные водители начали прибегать к хитрости чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД. Они заявляют, что в тот момент за рулем находился украинец. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Так, владельцы авто, получив фото или видеофиксацию правонарушения и соответствующий штраф, указывают, что за рулем находился человек из Украины или Беларуси.

Из-за этого у полиции возникает проблема с идентификацией конкретного лица, потому что у нее нет базы этих стран.

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Ранее в Польше, если владелец автомобиля не указывал лицо, совершившее правонарушение, на него автоматически накладывался штраф в размере 500 злотых. Поэтому водители решали что лучше заплатить штраф, чем получить штрафные баллы и другие проблемы.

Сейчас штрафы в Польше выросли, поэтому владельцы авто стали меньше соглашаться с уплатой штрафа без указания конкретного лица, виновного в нарушении.

Сегодня за превышение скорости в Польше наказывают двойным штрафом, но не менее 800 злотых. Когда же личность водителя не установлена, предусмотрен штраф не менее 2000 злотых, а иногда и не менее 4000 злотых. Поэтому сейчас владельцам авто сейчас выгоднее указать лицо, которое находилось за рулем. Впрочем, в Польше отсутствуют эффективные системы обмена личными данными и информацией о водителях между службами стран ЕС и странами, которые к ним не относятся.

Из-за этого польские правоохранители не могут проверить правдивость информации, поэтому наказание правонарушителя становится фактически невозможным, а большинство дел до приговора суда так и не доходят.

Напомним, что в Польше правоохранители угостили украинца хот-догом и "повесили" 26 преступлений. Местные правоохранители решили улучшить статистику раскрытия преступлений за счет психически больного украинца.

Ранее сообщалось, что украинцы подняли криминогенную ситуацию в Польше. Они лидируют среди иностранцев, которые были привлечены к уголовной ответственности. Далее следуют грузины и белорусы.