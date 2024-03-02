У Польщі власники авто, які порушили ПДР, почали видавати себе за українців: що це їм дає

Зараз власникам авто вигідніше вказати особу, яка перебувала за кермом, але у Польщі відсутні ефективні системи обміну особистими даними та інформацією про водіїв між службами країн ЄС та країнами, які до них не належать.

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У Польщі місцеві водії почали вдаватися до хитрощів, аби не платити штрафи за порушення ПДР. Вони заявляють, що в той момент за кермом перебував українець. Про це пише польське видання Rzeczpospolita.

Так, власники авто, отримавши фото чи відеофіксацію правопорушення та відповідний штраф, вказують, що за кермом перебувала особа з України чи Білорусі.

Через це у поліції виникає проблема з ідентифікацією конкретної особи, бо в неї немає бази цих країн.

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Раніше у Польщі, якщо власник автомобіля не вказував особу, яка вчинила правопорушення, на нього автоматично накладався штраф у розмірі 500 злотих. Через це водії вирішували що краще сплатити штраф, ніж отримати штрафні бали та інші проблеми.

Зараз штрафи в Польщі зросли, тож власники авто стали менше погоджуватися із сплатою штрафу без вказання конкретної особи, винної у порушенні.

Сьогодні за перевищення швидкості у Польщі карають подвійним штрафом, але не менше 800 злотих. Коли ж особа водія не встановлена, передбачено штраф не менше 2000 злотих, а іноді і не менше 4000 злотих. Тож зараз власникам авто зараз вигідніше вказати особу, яка перебувала за кермом. Втім, у Польщі відсутні ефективні системи обміну особистими даними та інформацією про водіїв між службами країн ЄС та країнами, які до них не належать.

Через це польські правоохоронці не можуть перевірити правдивість інформації, тож покарання правопорушника стає фактично неможливим, а більшість справ до вироку суду так і не доходять.

Нагадаємо, що у Польщі правоохоронці пригостили україця хот-догом і "повісили" 26 злочинів. Місцеві правоохоронці вирішили поліпшити статистику розкриття злочинів за рахунок психічно хворого українця.

Раніше повідомлялося, що українці підняли криміногенну ситуацію в Польщі. Вони лідирують серед іноземців, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності. Далі йдуть грузини та білоруси.