Фонд Bahamut запускает программу грантов для ІТ-специалистов и разработчиков-инноваторов

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С целью ускорения развития современных технологий Фонд Bahamut объявил о старте грантовой программы для ІТ-специалистов и разработчиков-инноваторов.

Программа предусматривает разработку механизмов для фьючерсной и маржинальной торговли на централизованной бирже. Для реализации проектов Фонд Bahamut предлагает грант в размере 350 000 единиц криптовалюты FTN (эквивалентно 600 тыс. долларов США).

Такие грантовые программы стали неотъемлемой частью поддержки и развития ІТ-индустрии, предоставляя специалистам в этой области уникальные возможности для обучения, исследований и внедрения новых технологий.

Подать заявку на грант от Фонда Bahamut может любой желающий, в том числе частные лица, компании, государственные и некоммерческие организации, ученые, исследователи и высшие учебные заведения.

Узнать больше о грантовой программе и подать заявку на участие можно по ссылке: https://www.bahamut.io/grants