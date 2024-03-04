Фонд Bahamut запускає програму грантів для ІТ-спеціалістів і розробників-інноваторів

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Із метою прискорення розвитку сучасних технологій Фонд Bahamut оголосив про старт грантової програми для ІТ-спеціалістів і розробників-інноваторів.

Програма передбачає розробку механізмів для фьючерсної та маржинальної торгівлі на централізованій біржі. Для реалізації проєктів Фонд Bahamut пропонує грант у розмірі 350 000 одиниць криптовалюти FTN (еквівалентно 600 тис. доларів США).

Такі грантові програми стали невід'ємною частиною підтримки та розвитку ІТ-індустрії, надаючи фахівцям у цій галузі унікальні можливості для навчання, досліджень та впровадження нових технологій.

Подати заявку на грант від Фонду Bahamut може будь-хто бажаючий, у тому числі приватні особи, компанії, державні та некомерційні організації, вчені, дослідники та вищі навчальні заклади.

Дізнатися більше про грантову програму та подати заявку на участь можна за посиланням: https://www.bahamut.io/grants