Потеря 400 млн грн ежемесячно и саботаж со стороны главы "Госгеонадра": нардеп требует от правительства возобновить добычу газа "Укрнефтебурения"
Простой по добыче газа на Сахалинском месторождении стоит государству 190 млн грн ренты, 130 млн грн НДС и 80 млн грн налога на прибыль.
Примерно 400 миллионов гривен ежемесячно и около 5% всеукраинской добычи природного газа — такова цена саботажа главы Госгеонедр Украины Романа Опимаха судебного решения в пользу государственной же компании "Укрнефтебурение". Хотя Киевский административный окружной суд обязал Госгеонедра Украины рассмотреть вопрос выдачи спецразрешения на пользование недрами вместо аннулированного №6349 от 10 июля 2019 года, фактически это не было сделано. Об этом пишет издание Telegraf.
Как пишет на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Украины Алексей Кучеренко. Добыча газа была прекращена в декабре 2023 года и с тех пор каждый месяц простоя стоит госбюджету сотни миллионов гривен.
Как утверждает политик в своем обращении на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, простой по добыче газа на Сахалинском месторождении стоит государству 190 млн грн ренты, 130 млн грн НДС и 80 млн грн налога на прибыль. Если же "Укрнефтебурение" не будет добывать газ целый год, то газовый баланс страны уменьшится на 0,5-1 млрд кубометров голубого топлива, что примерно 5% от необходимого Украине, сообщает СМИ.
В связи с этим Алексей Кучеренко в своем обращении предложил:
- безотлагательно рассмотреть на ближайшем заседании Кабинета Министров Украины ситуацию с прерыванием функционирования ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" с полным прекращением добычи и поставок природного газа, и ее влияния на энергетическую безопасность страны;
- обязать Госгеонедра поручением от Правительства или профильного министра безотлагательно выполнить решение суда о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении — а именно, Госгеонедра должны рассмотреть заявление "Укрнефтебурение" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении, и воздержаться от действий, направленных на избежание (затягивание) его выполнения.