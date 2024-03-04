Элитные авто, бизнес в Дубае и пентхаус у моря: журналисты изучили декларации нардепов (видео)

Народный депутат Артем Дмитрук, который снимался в пропагандистских роликах Анатолия Шария, заявляет, что не имеет собственного имущества, при этом ездит на люксовых авто и проживает в элитных одесских жилых комплексах.

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Нардепы подали электронные декларации за 2022 год, но в них не обнаружны элитные автомобили, бизнесы за границей и недвижимость в люксовых ЖК. При этом сами депутаты заявляют, что имущество принадлежит их родственникам и близким друзьям. Результаты расследования опубликовали журналисты Bihus.info в YouTube.

Имущество Вадима Столара

Народный депутат Вадим Столар (бывший член фракции запрещенной ОПЗЖ) вывел миллионы долларов в банки за границу и арендует элитную недвижимость у Монако и ОАЭ.

Нардеп Вадима Столара

В декларации за 2022 год появилась квартира в Монако площадью почти 600 "квадратов". На сайте компании, у которой нардеп якобы арендовал квартиру, нашли квартиру с похожей площадью. Стоимость составляет 130 тысяч евро в месяц.

Перед началом 2023 Столара увидели в ресторане Suvoroff в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). У ОАЭ семья нардепа Столара, по данным расследования, арендовала пентхаус почти на 500 квадратов. Компания, сдающая в аренду жилье, принадлежит боливудским актерам, ныне занимающимся ведением бизнеса в сфере недвижимости. Похожие по площади со Столаровыми апартаменты в Дубае стоят от 800 тысяч до миллиона долларов в год.

В 2022 году тогда еще официальная супруга Столара Инна Майструк стала владелицей шести новых компаний в ОАЭ. Журналисты выяснили, что две из них называются идентичными украинской строительной компании – ENSO. Украинская фирма неоднократно становилась объектом расследований, где фигурировали личности из окружения Офиса Президента Украины, Виктора Медведчука и т.д.

Имущество Сергея Литвиненко

Народный депутат Сергей Литвиненко (член фракции "Слуга народа") ездит на Ленд Крузере своего помощника, который в свою очередь купил авто "сбрасываясь всей семьей".

Нардеп Сергей Литвиненко

Сам депутат заявляет, что задекларировал автомобиль, который он якобы взял в аренду. Но в декларации указано лишь "временное пользование". Официальным владельцем машины является Михаил Щербань, помощник нардепа.

По данным журналистов, стоимость такого авто составляет приблизительно 60-70 тысяч долларов.

Сам Михаил Щербань не смог назвать точную стоимость авто, а средства на покупку такой дорогостоящей машины он якобы взял у супруги и родителей, которые "занимаются пчелами".

Литвиненко, по его словам, берет авто, когда на то есть необходимость.

Имущество Артема Дмитрука

Народный депутат Артем Дмитрук (бывший член фракции "Слуга народа"), который незадолго до полномасштабного вторжения снимался в видео экс-нардепа и предателя Анатолия Шария, ездит на чужих авто.

Нардеп Артем Дмитрук

Журналисты отметили, что Дмитрук часто "красуется" новыми автомобилями в своих социальных сетях, но в декларациях подобных транспортных средств не зафиксировано.

Так, в ходе расследования было установлено, что в 2023 году нардеп ездил на автомобиле Nissan Leaf II поколения 2019 года, стоимость которого может достигать 80 тысяч долларов. Но данное авто оформлено на жителя Херсона, который в настоящее время находится за границей.

Nissan Leaf Дмитрука

Летом 2023 года Дмитрук пользовался автомобилем Toyota Sequoia II поколения. Стоимость такого транспортного средства может достигать 35 тысяч долларов. Оформлено авто не на нардепа, а на жителя Одессы Сергея Власюка.

Кроме того, журналисты выяснили, что Артем Дмитрук часто меняет квартиры. Так, незадолго до полномасштабного вторжения он поселился в элитном ЖК "Белый парус" в Одессе. А в 2023 году нардеп переехал в люксовый ЖК "Арк Палас". В его декларации была указана аренда сразу двух жилых комплексов, но стоимости аренды не было вписано.

Имущество Василия Петевки

Народный депутат Василий Петевка (член депутатской группы "Воля народа") приезжает на заседания Рады на элитном авто Volkswagen Touareg, которой нет в его декларации.

Нардеп Василий Петевка

Сам нардеп заявляет, что автомобиль принадлежит его супруге Марину Петевку, а цену ее он не знает. По словам журналистов, такое авто может стоить до 90 тысяч долларов.

Авто Василия Петевки Фото: Скриншот

Журналисты отметили, что жена нардепа якобы занимается бизнесом, а все автомобили семьи Петевка оформляются на ее компанию. Общая сумма всех транспортных средств, владелицей которых официально является супруга депутата, составляет 650 тысяч долларов.

Отметим, что это уже второе расследование журналистов Bihus.info. Ранее они обратили внимание на электронные декларации пятерых народных избранников: двух — из запрещенной партии ОПЗЖ и трех — от партии "Слуга народа". Фигуранты расследования от ОПЗЖ — Игорь Кисилев и Александр Качный. От партии "Слуга народа" — Богдан Торохтий, Владимир Крейденко и Олег Тарасов.

Напомним, в декабре 2023 года НАПК открыло электронные декларации народных депутатов и других государственных служащих. Декларации стали доступными для общественности, поскольку Европейский Союз требовал от Украины продолжать меры по борьбе с коррупцией.

Напоминаем, 19 февраля народный депутат и глава комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев заявил, что в Украине, несмотря на войну, выросло количество миллионеров. Между тем в Министерстве финансов объяснили, что планируют несколько изменить в процедуре уплаты налогов: хотят, чтобы украинцы больше внимания обращали на этот вопрос.