Зарабатывают, не смотря ни на что: в Украине миллионеров стало на три тысячи больше

По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, заплатили в бюджет 2,75 миллиарда гривен после уплаты налога на доходы физлиц

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По итогам 2023 года украинцами было подано 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Граждане страны задекларировали 147,92 миллиарда гривен. Об этом написал в своем Telegram-канале-канале Даниил Гетманцев, который возглавляет парламентский комитет по налогам и финансам.

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По его данным, в прошлом на количество деклараций, в которой указывались доходы в один миллион гривен и больше, увеличились на 2 863. Такие декларации подали 12 374 человека. Миллионеры заплатили в бюджет 2,75 миллиарда гривен после уплаты налога на доходы физлиц, и 526,5 миллиона гривен с уплаты военного сбора.

Значительную часть из всех поданных деклараций – 112 тысяч, украинцы подавали, поскольку воспользовались налоговой скидкой. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего возврату из бюджета, составляет 444 миллиона гривен.

Всего по результатам декларирования доходов физическими лицами в 2023 году уплачено налога на доходы физических лиц – 4,53 миллиарда гривен, военного сбора – 946,09 миллиона гривен.

Реформа налоговой системы в Украине: что может измениться

Уже после войны украинское правительство может решиться на масштабную реформу, после которой гражданам Украины придется платить большие налоги. Как объяснил Даниил Гетманцев, согласно Национальной стратегии доходов, в Украине может появиться прогрессивная шкала налогообложения.

Если ты зарабатываешь больше, то должен платить больше. Это более справедливый подход, потому что экономическая ценность одной гривны в доходе в 7 тысяч гривен и в доходе в 7 миллионов гривен абсолютно разная", — рассказал он.

Ожидается, что до появления новой налоговой системы в Украине должна состояться реформа налоговых и таможенных органов.

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