Декларировать по-европейски: в Минфине объяснили, как изменятся правила подачи деклараций

По словам заместителя министра финансов Светланы Воробей, не все украинцы знают, как правильно пользоваться сервисами Налоговой службы, чтобы подавать декларации. Поэтому новый подход избавит налогоплательщиков от необходимости самостоятельно декларировать доходы.

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В Украине хотят внедрить всеобщее декларирование, используя пример стран Балтии. Если реформа состоится, то налоговая будет самостоятельно декларировать доходы налогоплательщика, используя банковские данные и только потом согласовывать это с самим налогоплательщиком. Об этом сказала заместитель министра финансов Светлана Воробей во время обсуждения Национальной стратегии доходов на мероприятии Центра экономической стратегии.

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Она объяснила, что все украинцы не могут декларировать свои доходы, поскольку не у всех есть доступ к элекронным сервисам Налоговой службы. Кроме того, не все владеют навыками, чтобы пользоваться услугами налоговой онлайн.

"Поэтому в стратегии есть такое направление, как предварительное декларирование, то есть декларирование налоговой на основании данных о доходах физических лиц. Это европейское направление", – сказала она.

По ее словам, в таком случае декларирование становится просто согласованием того, что рассчитали налоговики.

"И это будет путь к общему декларированию", — сказала Воробей.

На видео: с 52:30

Для реализации такого подхода Налоговая служба должна получить доступ к данным с банковских счетов. В Минфине не считает это нарушением банковской тайны.

"Мы не пытаемся отменить банковскую тайну. Стратегия направлена на то, чтобы предоставить дополнительные возможности налоговой узнать о доходах, которые подпадают под налог, но ограничить возможности дополнительного давления на бизнес", — объяснила Светлана Воробей.

Один из возможных вариантов – предоставление банкам статуса налоговых агентов.

Национальная стратегия доходов: что подразумевает будущая реформа

27 декабря 2023 года Кабинет Министров Украины принял Национальную стратегию доходов — рамочный документ для воплощения реформ, которые состоятся в сферах налоговой и таможни. Планируется, что изменения будут внедряться поетапно до 2030 года. В Нацстратегии изложены общие направления изменений. В Министерстве финансов Украины отмечают, что ключевой в стратегии является последовательность, в рамках которой государство сперва обеспечивает условия, чтобы провести фундаментальные реформы, а затем постепенно их внедряет.

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Кроме прочего, как писало агентство "Интерфакс-Украина", Национальная стратегия доходов предусматривает, что у налоговой службы появится возможность проверять все банковские счета налогоплательщиков. А также в Кабмине раздумывают над тем, чтобы восстановить прогрессивную шкалу ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ). То есть будет отменена современная фиксированная ставка в 18%, которая появилась в Украине в 2016 году вместо малопрогрессивной шкалы, ставки которой были на уровне 15 и 20%.

Напомним, Верховная Рада Украины 5 сентября во втором чтении проголосовала за возобновление электронного декларирования. Представители властей будут подавать декларации за 2022 и 2021 годы.