В Киеве вспыхнул экопарк "Осокорки" (фото)

Представители Экопарка отметили, что кто-то совершил поджог вблизи застройки, а несколько дней назад они получили угрозы от неизвестных.

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В Киеве занялся экопарк "Осокорки". Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова в Facebook.

Она рассказала, что горят заказники "Осокорівські луки" и "Озеро Тягле". Депутат намерена следить за расследованием причин пожара.

"В Киеве горят заказники, горят исторические дома. Не горят только преступные схемы", — пояснила Семенова.

Представители экопарка в Facebook отметили, что кто-то совершил поджог вблизи скандальной застройки. Несколько дней назад они получили сообщение от неизвестных и угроз относительно поджога.

"Друзья, у нас беда! Таким образом уничтожаются все живое, чтобы потом было легче расширять застройку!" — говорится в заметке.

В КГГА в Telegram сообщили, что вблизи озера Тягле произошло возгорание травы и камыша. Сейчас пожар локализуют спасатели. Работа спасателей осложнена тем, что пути подъезда к очагам пожара подтоплены.

Фото: скрин видео

Пожар на Левом берегу в Киеве

В Киеве вечером 5 марта зафиксировали пожар на Левом берегу. На открытой местности видели значительное возгорание.

В комментарии"24 Каналу" представители столичной ГСЧС рассказали, горит в микрорайоне Бортничи возле озера сухая трава и камыш. Травмированных и погибших нет.

В ведомстве отметили, что причина пожара пока неизвестна. Ее установят позже и сообщат об этом общественности.

Напомним, в январе в Чикаго подожгли железнодорожные пути из-за рекордных морозов. Пути нагревают, чтобы избавить ото льда и облегчить движение поездов в связи с низкими температурами.