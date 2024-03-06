"Украинская бронетехника" объявила о сотрудничестве с Американско-украинским деловым советом

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ООО "Украинская бронетехника" присоединилось к Американско-украинскому деловому совету (U.S.-Ukraine Business Council, USUBC). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Американско-украинский деловой совет был создан в октябре 1995 года для продвижения торговых и инвестиционных интересов американских компаний на рынке Украины, популяризации мероприятий по улучшению условий двусторонней торговли и инвестиций, а также содействия крепким дружеским двусторонним связям.

Компания "Украинская бронетехника" отмечает, что совет тесно сотрудничает с широким кругом организаций, заинтересованных в поддержке коммерческих отношений между Соединенными Штатами и Украиной.

"Предлагаю объединить усилия. Будем работать над совместными оборонными контрактами, чтобы ускорять и наращивать поставки необходимого оружия в Украину", — заявил директор по корпоративным отношениям USUBC Денис Яцишин.

Сейчас, во время полномасштабного вторжения российских оккупантов, USUBC уделяет значительное внимание обеспечению продуктивных контактов между предприятиями украинского и американского ВПК.

"Для нас очень важным является расширение сотрудничества с американскими компаниями, которые работают в сфере ВПК. Ведь сейчас Соединенные Штаты являются важнейшим оборонным партнером Украины. Надзор и консультативно-совещательная функция Американской стороны для устойчивого развития частного оборонного бизнеса в Украине — необходимая составляющая обороны и развития ВПК", — отметил гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.