"Українська бронетехніка" оголосила про співпрацю з Американсько-українською діловою радою

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ТОВ "Українська бронетехніка" доєдналося до Американсько-української ділової ради (U.S.-Ukraine Business Council, USUBC). Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Американсько-українська ділова рада була створена в жовтні 1995 року для просування торговельних та інвестиційних інтересів американських компаній на ринку України, популяризації заходів щодо покращення умов двосторонньої торгівлі та інвестицій, а також сприяння міцним дружнім двостороннім зв’язкам.

Компанія "Українська бронетехніка" зазначає, що Рада тісно співпрацює з широким колом організацій, зацікавлених у підтримці комерційних відносин між Сполученими Штатами та Україною.

"Пропоную об’єднати зусилля. Будемо працювати над спільними оборонними контрактами, щоб прискорювати та нарощувати постачання необхідної зброї в Україну", – заявив директор з корпоративних відносин USUBC Денис Яцишин.

Зараз, під час повномасштабного вторгнення російських окупантів, USUBC приділяє значну увагу забезпеченню продуктивних контактів між підприємствами українського й американського ВПК.

"Для нас дуже важливим є розширення співпраці з американськими компаніями, які працюють у сфері ВПК. Адже зараз Сполучені Штати є найважливішим оборонним партнером України. Нагляд та консультативно-дорадча функція Американської сторони для сталого розвитку приватного оборонного бізнесу в Україні — необхідна складова оборони та розвитку ВПК", – наголосив гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.