Бывший глава одного из предприятий "Укроборонпрома" Александр Пащенко выехал за границу неизвестно на каком основании, — СМИ

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Александр Пащенко, бывший глава харьковского завода "ФЭД" (входит в концерн "Укроборонпром"), постоянно пересекает границу на неизвестных основаниях и мог организовать в Европе посреднический бизнес, который связан с товарами военного назначения. Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном в "Телеграфе".

В расследовании отмечается, что за годы на государственных должностях в оборонной промышленности Александр Пащенко приобрел значительное состояние. Только задекларированная стоимость имущества в его декларации превышает 8,5 млн гривен.

Автопарк Пащенко насчитывает Maserati Qutroporte, Audi A3 e-tron, LEXUS ES 250, MERCEDES-BENZ GLE 400. Из объектов недвижимости — четыре квартиры в Киеве и земельный участок в области общей стоимостью почти 4,5 млн грн.

Также Александр Пащенко вероятно имеет незадекларированный круизный катер американской верфи Rinker, модель 280. Стоимость такой яхты составляет 3-3,5 млн грн.

Как отмечается, у фигуранта журналистского расследования в разных банках открыто 7 счетов, на которых хранятся средства. Наличными в последней декларации указано 72 тыс. долларов США.

В декларации НАПК Пащенко и члены его семьи отразили полученные подарки в денежной форме — всего около 4,8 млн грн.

Как говорится в расследовании, с полномасштабным вторжением Александр Пащенко сменил род деятельности. Пользуясь связями в оборонной отрасли и возможным покровительством отца, который занимает одну из ключевых должностей в "Укроборонпроме", он оставил преемником на своей государственной должности собственного кума. Сам на непонятных основаниях постоянно выезжает в страны ЕС, где мог организовать посреднический бизнес, связанный с товарами военного назначения.

Авторы расследования в материале обращаются к действующему главе "Укроборонпром" Герману Сметанину и министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину с целью привлечения их внимания к такой деятельности.