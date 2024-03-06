Колишній очільник одного з підприємств "Укроборонпрому" Олександр Пащенко виїхав за кордон невідомо на якій підставі, – ЗМІ

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Олександр Пащенко, колишній очільник харківського заводу "ФЕД" (входить в концерн "Укроборонпром"), постійно перетинає кордон на невідомих підставах та міг організувати в Європі посередницький бізнес, який пов’язаний з товарами військового призначення. Про це йдеться в журналістському розслідуванні, опублікованому в "Телеграф".

В розслідуванні зазначається, що за роки на державних посадах в оборонній промисловості Олександр Пащенко набув значних статків. Лише задекларована вартість майна в його декларації перевищує 8,5 млн гривень.

Автопарк Пащенко налічує Maserati Qutroporte, Audi A3 e-tron, LEXUS ES 250, MERCEDES-BENZ GLE 400. З об’єктів нерухомості – чотири квартири в Києві та земельна ділянка в області загальною вартістю майже 4,5 млн грн.

Також Олександр Пащенко ймовірно має незадекларований круїзний катер американської верфі Rinker, модель 280. Вартість такої яхти складає 3-3,5 млн грн.

Як зазначається, у фігуранта журналістського розслідування в різних банках відкрито 7 рахунків, на яких зберігаються кошти. Готівкою в останній декларації зазначено 72 тис. доларів США.

В декларації НАЗК Пащенко та члени його родини відобразили отримані подарунки в грошовій формі – загалом близько 4,8 млн грн.

Як йдеться в розслідуванні, з повномасштабним вторгненням Олександр Пащенко змінив рід діяльності. Користуючись зв’язками в оборонній галузі та можливим покровительством батька, який займає одну з ключових посад в "Укроборонпромі", він залишив наступником на своїй державній посаді власного кума. Сам на незрозумілих підставах постійно виїжджає до країн ЄС, де міг організувати посередницький бізнес, пов’язаний з товарами військового призначення.

Автори розслідування в матеріалі звертаються до діючого очільника "Укроборонпром" Германа Сметаніна та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна з метою привернення їхньої уваги до такої діяльності.