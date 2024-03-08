"Может, никогда не докажем": прокурор САП признал отсутствие выгоды Пашинского в деле о нефтепродуктах, — СМИ

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На сегодняшний день у следователей НАБУ и САП отсутствуют доказательства движения средств на счета бывшего председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского в рамках расследования дела о так называемом завладении нефтепродуктами, которое могло бы свидетельствовать о какой-то потенциальной финансовой выгоде экс-нардепа. Об этом сообщает издание "Телеграф".

Это в четверг, 7 марта, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда Украины во время рассмотрения жалобы Пашинского на решение низшей судебной инстанции относительно меры пресечения признал прокурор САП Александр Снегирев.

"Поскольку защита указывает, а что же получил Пашинский от той деятельности, то мы денежные средства, вот чтобы прямо полученные за нефтепродукты, до счета Пашинского по крайней мере пока не доказали. Может, никогда не докажем", — заявил представитель государственного обвинения.