"Може, ніколи не доведемо": прокурор САП визнав відсутність зиску Пашинського у справі про нафтопродукти, — ЗМІ

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На сьогоднішній день у слідчих НАБУ та САП відсутні докази руху коштів на рахунки колишнього голови Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергія Пашинського в рамках розслідування справи про так зване заволодіння нафтопродуктами, щоб свідчило про якусь потенційну фінансову вигоду екснардепа. Про це повідомляє видання "Телеграф".

Це у четвер, 7 березня, в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду України під час розгляду скарги Пашинського на рішення нижчої судової інстанції щодо запобіжного заходу визнав прокурор САП Олександр Снєгірьов.

"Оскільки захист вказує, а що ж отримав Пашинський від тої діяльності, то ми грошові кошти, от щоб прямо отримані за нафтопродукти, до рахунку Пашинського принаймні поки що не довели. Може, ніколи не доведемо", — заявив представник державного обвинувачення.