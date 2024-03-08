Жумадилова вызывают на заседание оборонного комитета, — Лямец

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Главу ГП "Государственный оператор тыла" Арсена Жумадилова вызвали на заседание парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по поводу ситуации, сложившейся вокруг срыва тендеров с ВСУ. Об этом пишет бывший главный редактор "Экономической правды" Сергей Лямец в своей колонке на сайте "Украинские новости".

Он напомнил, как проходили торги на закупку продовольствия для ВСУ. Первый тендер, который проводили в феврале, был прописан под ритейл и предусматривал максимально лояльные условия — предоплату, незначительные штрафы и тому подобное.

"Однако ритейл не пришел. Видимо, испугались, что условия были так откровенно прописаны, что это могло закончиться следствием, арестами и судами. В конце концов, так и произошло. Одна из компаний, давно работающая на рынке, через суд заблокировала тендер и заставила Жумадилова переписать условия. Конечно, тот прокомментировал, как плохие участники рынка и какой плохой суд, не хотят работать честно. Но по факту, таким было настроение всех участников. Если бы не эта, заблокировала бы другая компания. Поэтому ритейлеры были правы", — отметил Лямец.

По его словам, после решения суда Жумадилов изменил условия, введя непомерно большие штрафы за малейшие нарушения. Соответственно, торги снова были провалены. После второго неудачного тендера ДОТ в попытке исправить ситуацию направил письмо, в котором пригласил поставщиков прислать коммерческие предложения на поставку питания для ВСУ по условиям первого тендера. При этом Лямец указывает на юридические нюансы, которые могут возникнуть, ведь фирмы, которые уже выходили на торги, должны предоставить то же ценовое предложение, что впервые, а те, которые не участвовали в тендере, имеют возможность предлагать любую цену.

Также Сергей Лямец акцентирует внимание, что письмо от ДОТ было разослано поздно вечером, что ограничивает возможности для потенциальных участников торгов обработать и отправить данные.

Журналист напоминает, что подобные схемы обхода закупок через ProZorro реализовывались во времена экс-президента Петра Порошенко.

"Тогда торги через Prozorro уже были в широком употреблении, и обойти их пытались именно таким способом. Проводили торги вплотную к последним суткам, когда надо их проводить. Торги срывали. А потом начинали очень быстро "спасать ситуацию". То есть, подписывали прямые договоры. Так было, например, с торгами на топливо для ВСУ. Результат таких действий всегда был плохим и позорным", — отметил Сергей Лямец.

По его мнению, эти действия Арсена Жумадилова вызывают обоснованные подозрения в непрофессионализме и коррупционности ДОТ и ее руководителя. Он предположил, что реализуется коррупционная схема, по которой сначала условия тендера прописываются так, чтобы он был гарантированно сорван, затем торги проводятся в последний момент, что также приводит к их срыву. И в результате "вынужденно" заключаются прямые договора с конкретным поставщиком.

"С кем? Не удивлюсь, что в конце концов договор будет подписан с мистером Х, который ждал именно этого момента. Но это вряд ли. Скорее всего, ребята хотели построить новую схему, но все пошло не так хорошо, и теперь приходится хоть как-то выходить из положения", — отметил Сергей Лямец.

По мнению журналиста, руководителя ДОТ Арсена Жумадилова ждет "бурный разговор" в парламентском комитете по обороне, который может закончиться его увольнением.

"Что в сухом остатке? Здесь выбор таков: либо мы рискуем получить коррупционную схему; либо — в результате непрофессиональных действий питание армии поставлено под угрозу срыва. В обоих этих вариантах фигурирует господин Жумадилов. Похоже, еще немного таких непрофессиональных действий — и ВСУ снова будут кормить сами волонтеры", — заключает Лямец.