Жумаділова викликають на засідання оборонного комітету, — Лямець

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Голову ДП "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова викликали на засідання парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з приводу ситуації, що склалася навколо зриву тендерів з ЗСУ. Про це пише колишній головний редактор "Економічної правди" Сергій Лямець у своїй колонці на сайті "Українські новини".

Він нагадав, як відбувалися торги на закупівлю продовольства для ЗСУ. Перший тендер, який проводили у лютому, був прописаний під рітейл і передбачав максимально лояльні умови – передоплату, незначні штрафи тощо.

"Проте рітейл не прийшов. Мабуть, злякалися, що умови були так відверто прописані, що це могло закінчитися слідством, арештами та судами. Врешті решт, так і сталося. Одна з компаній, що давно працює на ринку, через суд заблокувала тендер та змусила Жумаділова переписати умови. Звісно, що той прокоментував, як погані учасники ринку та який поганий суд, не хочуть працювати чесно. Але по факту, таким був настрій всіх учасників. Якби не ця, заблокувала б інша компанія. Тож рітейлери були праві", — зазначив Лямець.

За його словами, після рішення суду Жумаділов змінив умови, ввівши непомірно великі штрафи за найменші порушення. Відповідно, торги знову було провалено. Після другого невдалого тендеру ДОТ у спробі виправити ситуацію направив лист, в якому запросив постачальників надіслати комерційні пропозиції на постачання харчування для ЗСУ за умовами першого тендеру. При цьому Лямець вказує на юридичні нюанси, які можуть виникнути, адже фірми, які вже виходили на торги, мають надати ту ж цінову пропозицію, що вперше, а ті, які не брали участі у тендері, мають можливість пропонувати будь-яку ціну.

Також Сергій Лямець акцентує увагу, що лист від ДОТ був розісланий пізно ввечері, що обмежує можливості для потенційних учасників торгів обробити та надіслати дані.

Журналіст нагадує, що подібні схеми обходу закупівель через ProZorro реалізовувались за часів експрезидента Петра Порошенка.

"Тоді торги через Prozorro вже були у широкому вжитку, і оминути їх намагалися саме таким способом. Проводили торги впритул до останньої доби, коли треба їх проводити. Торги зривали. А потім починали дуже швидко "рятувати ситуацію". Тобто, підписували прямі договори. Так було, наприклад, з торгами на пальне для ЗСУ. Результат таких дій завжди був поганим та ганебним", — зазначив Сергій Лямець.

На його думку, ці дії Арсена Жумаділова викликають обґрунтовані підозри у непрофесійності та корупційності ДОТ та її керівника. Він припустив, що реалізується корупційна схема, за якою спочатку умови тендеру прописуються так, щоб він був гарантовано зірваний, потім торги проводяться в останній момент, що також призводить до їхнього зриву. І в результаті "вимушено" укладаються прямі договори з конкретним постачальником.

"З ким? Не здивуюся, що врешті договір буде підписано із містером Х, який чекав саме цього моменту. Але це навряд чи. Скоріше за все, хлопці хотіли побудувати нову схему, але усе пішло не так гарно, і тепер доводиться хоч якось виходити з положення", — зазначив Сергій Лямець.

На думку журналіста, керівника ДОТ Арсена Жумаділова чекає "бурхлива розмова" у парламентському комітеті з оборони, яка може закінчитися його звільненням.

"Що у сухому залишку? Тут вибір такий: або ми ризикуємо отримати корупційну схему; або — внаслідок непрофесійних дій харчування армії поставлено під загрозу зриву. В обох цих варіантах фігурує пан Жумаділов. Схоже, ще трохи таких непрофесійних дій – і ЗСУ знову годуватимуть самі волонтери", — підсумовує Лямець.